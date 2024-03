Quando vai sair a primeira parcela do décimo terceiro dos aposentados? Veja datas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Confira as últimas notícias sobre antecipação do 13º dos aposentados 2024

Mais de 30 milhões de segurados têm direito ao décimo terceiro do INSS, um abono extra liberado anualmente para determinados benefícios, conforme informações do órgão.

A novidade deste ano é a antecipação do pagamento em 2024.

Os valores são determinados com base no benefício mensal e na duração do tempo em que ele está ativo.

Tradicionalmente, o pagamento é dividido em duas parcelas, ocorrendo no segundo semestre do ano. No entanto, nos últimos anos, o órgão tem adiantado a liberação do abono.

Em 2023, por exemplo, a primeira parcela do décimo terceiro do INSS foi liberada em maio e a segunda parcela em junho.

Para o ano de 2024, é importante ficar atento às datas de pagamento e aos grupos de beneficiários elegíveis para receber o décimo terceiro.

A antecipação do décimo terceiro do INSS representa um alívio financeiro significativo para milhões de segurados, proporcionando recursos adicionais em momentos oportunos.

Este benefício adicional é aguardado com expectativa pelos beneficiários, auxiliando no planejamento financeiro e na melhoria da qualidade de vida.

Portanto, estar informado sobre as datas de pagamento e os critérios de elegibilidade é fundamental para garantir o acesso a esse importante recurso financeiro.

Quem tem direito ao décimo terceiro dos aposentados em 2024?

O décimo terceiro do INSS é destinado exclusivamente para aqueles que receberam aposentadorias, pensões e auxílios, como os de incapacidade temporária e reclusão, durante o ano em questão.

Isso implica que os beneficiários de programas assistenciais, como o Benefício de Prestação Continuada (BPC), não têm direito ao abono natalino.

Aqui está a lista dos grupos elegíveis para receber o décimo terceiro do INSS em 2024:

Aposentadoria;



Pensão por morte;



Auxílio por incapacidade temporária;



Auxílio-acidente; e



Auxílio-reclusão.



É importante ressaltar que, no caso de cessação programada do benefício antes de 31 de dezembro de 2024, será pago ao beneficiário o valor proporcional do abono anual.

Qual o valor do décimo terceiro INSS?

A fórmula básica para calcular o décimo terceiro do INSS envolve a divisão da média da renda mensal por 12 (número de meses no ano), seguida da multiplicação pelo número de meses em que o benefício está ativo.

Por exemplo, considerando uma pessoa que se aposentou há cinco anos e tem uma renda mensal de R$ 3 mil, o décimo terceiro será equivalente a R$ 3 mil.

Esse valor é dividido em duas parcelas iguais, cada uma correspondendo a 50% do total.

Portanto, a primeira parcela será de R$ 1,5 mil. No entanto, se houver descontos, como o Imposto de Renda, o valor da segunda parcela será reduzido, representando a outra metade do total.

É crucial lembrar que para aqueles que tiveram o benefício ativado recentemente, os cálculos serão diferentes.

Em vez de multiplicar o valor médio do benefício ao longo do ano por 12, é necessário multiplicá-lo pelo número de meses em que o benefício esteve ativo.

Quando vai sair a primeira parcela do décimo terceiro dos aposentados? Veja datas

Na quarta-feira, 13 de março, o governo federal confirmou a antecipação do décimo terceiro dos aposentados e pensionistas do INSS em 2024.

A medida foi oficializada por meio do Decreto nº 11.947/2024, publicado no Diário Oficial da União, estabelecendo a antecipação do abono anual devido aos segurados e dependentes da Previdência Social no referido ano.

Tradicionalmente, o pagamento do décimo terceiro ocorre em duas parcelas, sendo a primeira liberada em agosto e a segunda em novembro.

Entretanto, nos últimos anos, houve uma antecipação do calendário de pagamento. Por exemplo, em 2023, as parcelas foram disponibilizadas nos meses de maio e junho.

Para o ano de 2024, o governo determinou que as parcelas sejam pagas nas competências dos meses de abril e maio.

Consequentemente, a primeira parcela será depositada juntamente com o benefício de abril, enquanto a segunda será depositada junto com o benefício de maio.

Confira as datas do INSS 2024. - INSS

