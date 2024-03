Que horas o Bolsa Família cai no Caixa Tem? Saiba quando recebe depósito da parcela

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O pagamento do Bolsa Família de março começou nesta sexta-feira (15) e o depósito da parcela é feito no Caixa Tem.

O programa do governo federal paga R$ 600 por família, com adicional de R$ 150 por criança de até 6 anos e o adicional de R$ 50 por criança ou adolescente (7 a 18 anos), por gestantes, e também uma renda mínima de R$ 142 para cada integrante da família.

Podem receber o benefício as famílias em situação de pobreza e extrema pobreza.

Que horas o Bolsa Família cai no Caixa Tem?

De acordo com a Caixa, o Bolsa Família cai no Caixa Tem nas primeiras horas do dia. Geralmente, o dinheiro já está na conta a partir das 3h da manhã.

Muitos beneficiários costumam receber a notificação do Bolsa Família no Caixa Tem entre 4h e 5h. Com isso, a parcela pode cair em horários diferentes para cada inscrito.

Como sacar o Bolsa Família pelo Caixa Tem?

É possível realizar o saque em espécie do Bolsa Família através do Caixa Tem em casas lotéricas, agências da Caixa e correspondentes Caixa Aqui.

No momento no saque, é preciso estar com o Caixa Tem instalado no celular e escolher a opção Saque sem Cartão.

Quem tem direito ao Bolsa Família?

Têm direito ao Bolsa Família pessoas em que a renda por integrante da família seja de, no máximo, R$ 218 mensais.

É preciso também estar cadastrado no CadÚnico com os dados atualizados.

CALENDÁRIO BOLSA FAMÍLIA MARÇO 2024

NIS final 1: 15 de março;

NIS final 2: 18 de março;

NIS final 3: 19 de março;

NIS final 4: 20 de março;

NIS final 5: 21 de março;

NIS final 6: 22 de março;

NIS final 7: 25 de março;

NIS final 8: 26 de março;

NIS final 9: 27 de março;

NIS final 0: 28 de março.