Calendário Bolsa Família 2024: saque de março antecipado hoje (16)

De acordo com o Governo Federal, a medida apoiará mais de 1,11 milhão de famílias, com um repasse de R$ 759,63 milhões

O Bolsa Família 2024 será pago a 20,89 milhões de famílias no mês de março. Em meses anteriores, cerca de 21 milhões de famílias tinham acesso ao pagamento.

A diminuição dos inscritos ocorre devido ao bloqueio ou cancelamento dos benefícios.

Conforme anunciou o Governo Federal, o pagamento do Bolsa Família foi antecipado para mais de 1 milhão de famílias. Quem for contemplado já pode sacar o benefício desde a sexta-feira (15).

Para os demais, o pagamento segue disponível até o dia 28, de acordo com o Número de Inscrição Social da família beneficiária.

Vale ressaltar que, neste sábado (16), as famílias com NIS 2 também podem sacar o Bolsa Família.

BOLSA FAMÍLIA 2024

No último boletim do Governo, famílias de 147 cidades brasileiras - de 11 estados - irão receber o Bolsa Família antecipado no mês de março.

As localidades são as que decretaram estado de emergência ou calamidade pública, reconhecido pelo Governo Federal.

A medida foi anunciada em fevereiro e tem validade de dois meses, ou seja, até abril. Caso a situação de emergência ou estado de calamidade pública permaneça, uma nova solicitação deve ser encaminhada pela coordenação estadual do Bolsa Família ao Ministério do Desenvolvimento Social (MDS).

As famílias também têm direito a cestas de alimentos e ao saque sem o Cartão do Bolsa Família e documentos, caso os tenham perdido e haja comprovação.

Além disso, há o aumento nos prazos de atualização e revisão do cadastro do programa.

BOLSA FAMÍLIA ANTECIPADO



Os Estados beneficiados com a antecipação do Bolsa Família foram:

Amapá

Acre

Bahia

Ceará

Espírito Santo

Paraná

Rio de Janeiro

Rio Grande do Sul

São Paulo

Roraíma



Sergipe



Confira as cidades incluídas:

Amapá: Macapá

Acre: Assis Brasil, Brasileia, Capixaba, Cruzeiro Do Sul, Epitaciolandia, Feijo, Jordao, Mancio Lima, Marechal Thaumaturgo, Placido De Castro, Porto Acre, Porto Walter, Rio Branco, Santa Rosa Do Purus, Sena Madureira, Tarauaca, Xapuri, Manoel Urbano, Rodrigues Alves.

Bahia: Anage, Caem, Cansancao, Cocos, Contendas Do Sincora, Coronel Joao Sa, Cotegipe, Cravolandia, Dario Meira, Ibicui, Iguai, Itaju Da Colonia, Lagoa Real, Lajedinho, Lajedo Do Tabocal, Medeiros Neto, Mirangaba, Monte Santo, Mortugaba, Mucuge, Muquem De Sao Francisco, Mutuipe, Nova Canaa, Paratinga, Pintadas, Presidente Janio Quadros, Quijingue, Rafael Jambeiro, Remanso, Sao Miguel Das Matas, Saubara, Serra Preta, Tanquinho, Tremedal, Tucano, Ubaira, Valente, Wagner, Wanderley.

Ceará: Arneiroz, Caninde, Catunda, Caucaia, Cedro, Crateus, Jaguaretama, Jaguaribara, Jaguaribe, Mombaca, Monsenhor Tabosa, Parambu, Pereiro, Tabuleiro Do Norte e Taua.

Paraná: Antonina, Capitão Leônidas Marques, Chopinzinho, Guaratuba, Ivaipora, Matinhos, Paranavaí, Pérola, Pontal do Paraná, Primeiro de Maio, Quedas do Iguaçu e São João do Ivaí.

Rio de Janeiro: Belford Roxo, Duque de Caxias, Mesquita, Mendes, Nova Iguaçu, São José de Meriti, Queimados, Japeri, Barra do Piraí.

Roraíma: Amajari, Alto Alegre, Canta, Caracarai, Iracema, Mucajai, Normandia, Pacaraima e Uiramuta.

Rio Grande do Sul: Cruzeiro do Sul, Erechim, Guaíba, Hulha Negra, Lagoa Bonita do Sul, Mata, Passa Sete, São Vicente do Sul, Torres, Canela, Cachoeirinha, Agudo, Bom Retiro Do Sul, Campo Bom, Colinas, Cruz Alta, Dezesseis De Novembro, Eldorado Do Sul, Estrela, Lajeado, Muçum, Panambi, Pantano Grande, Parobe, Restinga Seca, Santa Maria, Santo Angelo, Santo Expedito Do Sul, Tabai, Teutonia, Venancio Aires e Veranopolis.

São Paulo: Sorocaba, Embu-Guaçu e Socorro.

Sergipe: Carira, Frei Paulo, Monte Alegre de Sergipe, Nossa Senhora da Glória, Porto da Folha e Tobias Barreto.

CALENDÁRIO BOLSA FAMÍLIA MÊS DE MARÇO

Para os cidadãos que não foram incluídos na antecipação, o pagamento do Bolsa Família é feito seguindo o NIS - Número de Inscrição Social - dos beneficiários.

Veja abaixo quando recebe o benefício:

NIS final 1 - 15 de março



NIS final 2 - 18 de março



NIS final 3 - 19 de março



NIS final 4 - 20 de março



NIS final 5 - 21 de março



NIS final 6 - 22 de março



NIS final 7 - 25 de março



NIS final 8 - 26 de março



NIS final 9 - 27 de março



NIS final 0 - 28 de março

QUEM TEM DIREITO AO BOLSA FAMÍLIA 2024?

Para receber o Bolsa Família em 2024, as famílias devem estar inscritas no CadÚnico, com uma renda mensal per capita (por pessoa) de até R$ 218.

Para saber se tem direito, basta dividir a renda total da família pela quantidade de pessoas. Caso o valor seja menor ou igual a R$ 218, a família tem direito ao benefício

O cadastro do Bolsa Família deve ser realizado no CadÚnico. A inscrição é feita pessoalmente, num posto de atendimento da cidade onde a família mora - CRAS.

