Décimo terceiro INSS 2024: veja data de liberação da primeira parcela

Saiba quando recebe a 1ª parcela do 13º do INSS

Diante da queda na popularidade, o Governo Federal decidiu antecipar o pagamento do 13º salário dos beneficiários do INSS para 2024. Com isso, os cerca de R$ 67 milhões das duas parcelas serão liberados, permitindo que os beneficiários recebam seus pagamentos em breve.

Inicialmente prevista para ocorrer entre agosto e novembro, a liberação dos valores agora será antecipada. Estima-se que aproximadamente 33,7 milhões de beneficiários serão aptos a sacar o abono.

Calendário 13º do INSS 2024

Em decorrência dessa decisão, os aposentados e pensionistas receberão o 13º salário entre abril e maio, junto com seus pagamentos regulares de aposentadoria.

Com isso, o calendário ficou assim:

Em abril, os pagamentos serão efetuados entre os dias 24 de abril e 8 de maio;



Já em maio, o depósito do décimo terceiro do INSS ocorrerá entre os dias 24 de maio e 7 de junho.