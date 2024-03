Bolsa Família Abril 2024: confira as datas de pagamento do próximo mês

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O pagamento do Bolsa Família de abril já é muito buscado por beneficiários de todo o país. Com o pagamento do mês de março sendo finalizado no dia 28, milhares de famílias já foram contempladas.

Confira as datas do mês de março abaixo:

Para abril, o valor mínimo do benefício ainda será de R$ 600. Além disso, as parcelas extras também ficarão disponíveis e o Vale-Gás voltará a ser liberado.

A seguir, descubra mais informações sobre o Bolsa Família de abril.

Bolsa Família Abril 2024

No mês de abril, há antecipação para as famílias que residem em áreas atingidas pelas fortes chuvas de janeiro ainda será realizada. (Clique aqui e veja a lista de cidades).

Além disso, o benefício será depositado entre os dias 17 e 30 do mês em questão. Para os demais, o pagamento será realizado através do número final do NIS.

A seguir, confira o calendário do mês de abril.

Calendário do Bolsa Família abril 2024

NIS final 1: 17 de abril;



NIS final 2: 18 de abril;



NIS final 3: 19 de abril;



NIS final 4: 22 de abril;



NIS final 5: 23 de abril;



NIS final 6: 24 de abril;



NIS final 7: 25 de abril;



NIS final 8: 26 de abril;



NIS final 9: 29 de abril;



NIS final 0: 30 de abril.

Pagamento do Vale-Gás em abril

Famílias podem receber o Vale-Gás se atenderem a estes critérios: ter renda per capita mensal abaixo de R$ 706,00, incluir um beneficiário do BPC ou ser vítima de violência doméstica.

O Vale-Gás é pago a cada dois meses, seguindo o calendário do Bolsa Família.

Na última distribuição, cada um dos 5,5 milhões de beneficiados receberam R$ 102. Esse valor é determinado com base em uma pesquisa que calcula o preço médio nacional do botijão de gás de 13 kg.

ESSAS COISAS PODEM FAZER SEU BOLSA FAMÍLIA SER CORTADO!

Quem pode receber o Bolsa Família?

Manter o benefício do Bolsa Família exige um cadastro atualizado. Para se inscrever, é crucial compreender as regras, incluindo a exigência de renda mensal por pessoa de até R$ 218.

Tabela do Bolsa Família