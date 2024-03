Calendário PIS 2024: nascidos em março recebem parcelas em breve; consulte a Tabela PIS PASEP 2024

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Com o pagamento já iniciado, o PIS PASEP 2024 agora está sendo esperado pelos trabalhadores nascidos em março. A segunda parcela do benefício foi direcionada para os nascidos no mês de fevereiro.

Vale lembrar que o PIS é pago pela Caixa Econômica Federal e liberado para os trabalhadores do setor privado. Já o PASEP é pago para os contribuintes do setor público e liberado pelo Banco do Brasil.

Para receber um dos abonos salariais, o trabalhador precisa estar atento a algumas regras. São elas:

Receber até dois salários mínimos mensais;



Trabalhar com carteira assinada por pelo menos um mês durante o ano-base de 2022;



Estar cadastrado por pelo menos cinco anos no PIS ou no PASEP, com seus dados atualizados na RAIS.

A seguir, você confere quando será liberada a terceira parcela do PIS PASEP 2024.

PIS/Pasep: O que é? Quem tem direito? Como consultar? Quando será pago? Tem calendário?

Calendário PIS PASEP Ano-Base 2022

A partir do dia 15 de abril, os nascidos no 4º mês do ano e em março poderão sacar as suas respectivas parcelas do abono salarial.

.

Leia Também Bolsa Família 2024: evite o cancelamento e veja onde atualizar os dados do CadÚnico

Consulte datas abaixo: