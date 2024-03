Calendário PIS 2024: Vou receber R$ 1.412 amanhã (18/03)? Veja

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Os pagamentos do PIS/Pasep correspondentes ao ano de 2024 já foram iniciados. De acordo com o calendário oficial divulgado pelas autoridades governamentais, os pagamentos são determinados com base na data de nascimento para trabalhadores do setor privado e para servidores públicos.

Abaixo, confira calendário completo do PIS/Pasep e mais detalhes sobre o abono.

O QUE É O PIS E O PASEP? ENTENDA

O PIS (Programa de Integração Social) e o PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) são programas governamentais que têm como objetivo repartir uma parte da renda da União aos trabalhadores brasileiros.

REGRAS PARA RECEBER O PIS/PASEP

Ter pelo menos cinco anos de cadastro no PIS/PASEP;

Ter recebido de até dois salários mínimos mensais com carteira assinada no ano anterior;

Ter trabalhado por pelo menos 30 dias com carteira assinada no ano anterior;

Ter seus dados corretamente informados pelo empregador à Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).

CALENDÁRIO DO PIS PASEP 2024

Janeiro – a partir de 15/02/2024;



Fevereiro – a partir de 15/03/2024;



Março e Abril – a partir de 15/04/2024;



Maio e Junho – a partir de 15/05/2024;



Julho e Agosto – a partir de 17/06/2024;



Setembro e Outubro – a partir de 15/07/2024;



Novembro e Dezembro – a partir de 15/08/2024.

TABELA DO PIS PASEP