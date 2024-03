Onde ver o número do PIS na Carteira de Trabalho Digital? Veja passo a passo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Se você não recordar onde registrou o número do PIS, aprenda a encontrá-lo por meio do telefone, aplicativos ou sites

A posse do número do Programa de Integração Social (PIS) é fundamental para que os trabalhadores possam acessar uma série de direitos e benefícios, incluindo o abono salarial, o seguro-desemprego e o saque do FGTS.

Devido à natureza específica do uso desse documento, é frequente que as pessoas acabem esquecendo o número associado a ele.

Como descobrir o número do PIS?

A forma mais rápida e conveniente de encontrar o número do PIS é consultando a carteira de trabalho física, onde o documento estará registrado.

Ademais, é possível localizá-lo no extrato do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e no Cartão Cidadão.

Onde ver o número do PIS na Carteira de Trabalho Digital?



Para visualizar o número do PIS na Carteira de Trabalho Digital, siga este passo a passo simples e prático:

Acesse o site oficial do governo: Visite o site https://www.gov.br/pt-br/temas/carteira-de-trabalho-digital.



Visite o site https://www.gov.br/pt-br/temas/carteira-de-trabalho-digital. Faça login: Utilize suas credenciais de login e senha do Portal de Serviços do Governo Federal. Se ainda não tiver uma conta, será necessário criar uma.



Utilize suas credenciais de login e senha do Portal de Serviços do Governo Federal. Se ainda não tiver uma conta, será necessário criar uma. Acesse a Carteira de Trabalho: Dentro do portal, procure pela opção "Carteira de Trabalho Digital" e clique para acessá-la.



Dentro do portal, procure pela opção "Carteira de Trabalho Digital" e clique para acessá-la. Visualize o número do PIS: Na sua Carteira de Trabalho Digital, todas as informações relacionadas aos seus vínculos empregatícios estarão disponíveis, incluindo o número do PIS.



É importante destacar que, se você já tiver a versão física da Carteira de Trabalho, o número do PIS estará registrado nela. A versão digital foi criada para oferecer acesso rápido e conveniente às informações trabalhistas.

Além disso, no aplicativo da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) digital, os trabalhadores têm a opção de consultar o número do PIS em um dos contratos registrados. Este aplicativo está disponível para download nas lojas de aplicativos Android e iOS.

Consultar número do PIS pelo CPF

O trabalhador pode escolher consultar o número do PIS utilizando o CPF. Para isso, é necessário entrar em contato com a Previdência Social através do telefone 135.

Ao selecionar a opção 5, um atendente verificará os dados e fornecerá as informações solicitadas. O serviço está disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h.

Número da Caixa PIS



A Caixa Econômica Federal disponibiliza a opção de obter o número do PIS através do atendimento do Cartão Cidadão, acessível pelo telefone 0800-7260207.

Este serviço está disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h, e aos sábados, das 10h às 16h.

Aplicativo Meu INSS



Através do site e do aplicativo Meu INSS, que estão integrados ao gov.br, é viável efetuar a consulta do número do PIS.

Número do PIS no aplicativo Caixa Trabalhador

Para saber o número do PIS por meio do aplicativo Caixa Trabalhador, é preciso fazer o download do aplicativo na loja correspondente do seu dispositivo móvel.

Ao clicar em "acessar", insira seu CPF. Se ainda não estiver registrado, siga as etapas para criar um novo usuário.

No menu localizado no canto superior esquerdo da tela, selecione a opção "Meu NIS". Este número é equivalente ao número do PIS.

Como saber o número do PIS pela internet?

No portal do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), é viável verificar o número do PIS seguindo estes passos:

Clique em "Cidadão" e, em seguida, selecione a palavra "Inscrição" no canto superior esquerdo do menu.



Escolha a opção "Filiado".



Preencha os dados de forma idêntica aos que constam em sua carteira de trabalho e clique em "Continuar".



Na parte superior da tela, será exibida a informação de que seus dados já constam na base do CNIS, revelando assim o número do NIT, que é equivalente ao número do PIS.

3 / 3Para obter o número do PIS através do aplicativo Caixa Trabalhador, é necessário realizar o download do aplicativo na loja correspondente do seu celular.Para adquirir o número do PIS por meio do aplicativo Caixa Trabalhador, é prciso fazer o download do aplicativo na loja correspondente do seu dispositivo móvel.

Quer ficar por dentro das notícias sobre Bolsa Família, PIS e outros benefícios? Entre em nosso canal de whatsapp.