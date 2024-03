PIS PASEP: Quem trabalhou em 2023 vai receber quando? Veja as novas regras

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Muitos trabalhadores estão ansiosos para entender os pagamentos do PIS/PASEP 2024. Afinal, aqueles que trabalharam em 2023 poderão receber os pagamentos neste ano? Em 15 de fevereiro, teve início a distribuição do PIS/PASEP 2024 em todo o país.

Este benefício salarial é concedido tanto a servidores públicos quanto a trabalhadores com carteira assinada, sendo depositado anualmente em suas contas.

Antes da pandemia, o abono salarial estava vinculado ao ano anterior, porém, os calendários de pagamento foram impactados pela crise de saúde global. Assim, em 2024, os depósitos correspondem ao ano-base 2022.

Portanto, para aqueles que trabalharam em 2023, as notícias não são tão positivas. O recebimento do benefício só ocorrerá em 2025.



Regras do Pis/Pasep

O PIS é destinado aos trabalhadores com carteira assinada (CLT), sendo gerenciado e pago pela Caixa Econômica, enquanto o PASEP beneficia os servidores públicos federais, estaduais ou municipais, com gestão e pagamento a cargo do Banco do Brasil.

Estar inscrito nos programas do PIS/PASEP, sendo essa uma responsabilidade do empregador quando o cidadão é contratado pela primeira vez.

A inclusão deve ter ocorrido há pelo menos cinco anos, garantindo que apenas aqueles que mantêm uma relação formal de trabalho por um período significativo se beneficiem.

O abono é destinado aos trabalhadores que tenham exercido alguma atividade formal por, pelo menos, 30 dias no ano-base

A média salarial do trabalhador não deve ultrapassar dois salários mínimos.

É importante que os dados trabalhistas estejam incluídos corretamente na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

Calendário do PIS 2024

Neste ano, ambos os grupos seguirão um calendário unificado, baseado no mês de nascimento do trabalhador.