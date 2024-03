Bolsa Família Abril: Vai ter aumento no valor? Descubra

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O pagamento do Bolsa Família Abril está programado para iniciar no dia 17. Além da parcela regular de R$ 600, muitas famílias beneficiárias do programa têm direito ao Auxílio-Gás, um benefício pago a cada dois meses.

O Auxílio-Gás corresponde ao valor integral de um botijão de gás de 13 kg e é disponibilizado nas mesmas datas do Bolsa Família.

Abaixo, confira todos os detalhes sobre os pagamentos do Bolsa Família do mês de abril.

REGRAS DO BOLSA FAMÍLIA 2024



Para receber o Bolsa Família, tem que se atentar a alguns critérios. Confira:

Realização do acompanhamento pré-natal;



Acompanhamento do calendário nacional de vacinação;



Realização do acompanhamento do estado nutricional das crianças menores de 7 anos;



Frequência escolar mínima de 60% para as crianças de 4 a 5 anos, e de 75% para os beneficiários de 6 a 18 anos incompletos que não tenham concluído a educação básica;



A família deve sempre manter atualizado o Cadastro Único (pelos menos, a cada 24 meses).

CALENDÁRIO DO BOLSA FAMÍLIA ABRIL

Veja as datas de pagamento do mês de abril:

NIS final 1: 17 de abril;



NIS final 2: 18 de abril;



NIS final 3: 19 de abril;



NIS final 4: 22 de abril;



NIS final 5: 23 de abril;



NIS final 6: 24 de abril;



NIS final 7: 25 de abril;



NIS final 8: 26 de abril;



NIS final 9: 29 de abril;



NIS final 0: 30 de abril.

TABELA DE PAGAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA

O Bolsa Família concede um montante de R$ 600 a todas as famílias participantes do programa. Além desse valor base, existem benefícios adicionais disponíveis:

R$ 150 - Famílias com crianças de até 6 anos;



R$ 50 - Famílias com gestantes;



R$ 50 - Famílias com recém-nascido de até 6 anos;



R$ 50 - Famílias com crianças e adolescentes de 7 a 17 anos.

Confira as cidades que vão receber antecipado em abril