Bolsa Família: titulares podem perder benefício; entenda

O Bolsa Família, um programa crucial do Governo para apoiar famílias de baixa renda, enfrenta um desafio significativo: a falta de atualização dos dados cadastrais coloca em risco o benefício de muitas pessoas.



Para garantir o recebimento do Bolsa Família, é fundamental que os dados estejam atualizados no Cadastro Único (CadÚnico).

Aqueles que não estiverem em conformidade com as regras do programa correm o risco de ter seus benefícios interrompidos.

Atualmente, estima-se que aproximadamente 7 milhões de famílias cadastradas no programa tenham informações desatualizadas.

Portanto, é crucial realizar o recadastramento com todos os beneficiários do Bolsa Família para evitar cortes nos pagamentos.



CRITÉRIOS PARA PERDER O BENEFÍCIO

Com a revisão cadastral, o benefício do Bolsa Família pode ser perdido por diversos motivos, entre eles:

O cadastro não ter sido atualizado há mais de dois anos;



A renda familiar maior do que o valor declarado;



O número de integrantes da família está diferente do cadastrado;



Menores cadastrados não estão frequentando a escola – requisito obrigatório;



Falhas no acompanhamento da saúde e imunização de crianças e jovens.

O QUE FAZER?

As famílias cadastradas no Cadastro Único estão recebendo avisos por meio de mensagens nos aplicativos Cadastro Único, Caixa Tem e nos extratos de pagamento dos benefícios.

Aqueles que também fazem parte do programa Tarifa Social podem ser informados sobre a necessidade de atualização dos dados do Cadastro Único por meio da fatura de energia elétrica.

Após receber a notificação, é imprescindível comparecer pessoalmente ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do município de residência ou ao setor da prefeitura responsável pelo Cadastro Único para realizar a atualização dos dados.

COMO ATUALIZAR OS DADOS? VEJA

Para realizar a atualização, é necessário apresentar um documento de identificação com foto, CPF ou Título de Eleitor, comprovante de residência e documentos de todos os membros da família que residem na mesma casa.

