Calendário Bolsa Família abril: veja as datas de pagamento do próximo mês

Com o pagamento do Bolsa Família de março já iniciado, milhares de pessoas já procuram informações sobre as datas de pagamento do próximo mês.

Em abril, as parcelas serão distribuídas entre os dias 17 e 30. Além disso, o pagamento do vale-gás vai retornar. Este abono é direcionado somente para alguns beneficiários. (Confira as regras nesta matéria).

Bolsa Família 2024

Neste ano de 2024, o Bolsa Família beneficia cerca de 21 milhões de famílias brasileiras. Para receber o benefício, a renda familiar deve ser de até R$ 218 por pessoa.

Além disso, o beneficiário também deve estar inscrito no CadÚnico, com seus dados devidamente atualizados.

Calendário do Bolsa Família em abril

As datas de pagamento do mês de abril já estão definidas. Confira o calendário abaixo:

NIS final 1: 17 de abril;



NIS final 2: 18 de abril;



NIS final 3: 19 de abril;



NIS final 4: 22 de abril;



NIS final 5: 23 de abril;



NIS final 6: 24 de abril;



NIS final 7: 25 de abril;



NIS final 8: 26 de abril;



NIS final 9: 29 de abril;



NIS final 0: 30 de abril .

Confira o calendário do Bolsa Família para o ano de 2024 inteiro:

Calendário do Bolsa Família do mês de abril: veja as datas de pagamento do benefício do próximo mês - Governo Federal | Montagem: NE10

Qual o valor do Bolsa Família em abril?

No mês de abril, as parcelas mínimas ainda continuam fixadas em R$ 600. No entanto, alguns valores extras podem ser adicionados, são eles:

R$ 150 adicionais por criança de até 6 anos;



R$ 50 adicionais por pessoa de 7 a 18 anos, gestante ou lactante

Pagamento do Auxílio Gás

O pagamento do Vale-Gás ocorre a cada dois meses, seguindo o cronograma do Bolsa Família. Na última distribuição, os 5,5 milhões de beneficiários receberam R$ 102 cada.

Esse valor é determinado com base em uma pesquisa que calcula o preço médio nacional do botijão de gás de 13 kg.

Famílias podem ser elegíveis para receber o Vale-Gás se atenderem aos seguintes critérios: ter renda per capita mensal abaixo de R$ 706,00; incluir um beneficiário do BPC; ou ainda, ter entre seus integrantes uma vítima de violência doméstica.