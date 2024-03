Calendário do Bolsa Família do mês de abril será antecipado? Saiba qual o valor do Bolsa Família em abril com o adicional de 50 e 150 reais

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Os pagamentos do calendário do Bolsa Família do mês de abril terão início no próximo mês trazendo um aumento no valor para parte dos beneficiários.

Este aumento de R$ 50 e R$ 150 reais foi destinado a determinados grupos familiares que atendem aos critérios de elegibilidade, os quais serão detalhados ao longo deste texto.

Muitos inscritos já buscam informações sobre um possível adiantamento do calendário do Bolsa Família 2024 para o mês de abril.

No entanto, é importante ressaltar que não houve confirmação da antecipação do benefício até o momento.

Os pagamentos do calendário Bolsa Família 2024 março continuam liberados até o dia 28.

Nesta segunda (18) por exemplo, receberam os beneficiários com NIS de final 2.

Nesta matéria, você encontrará informações sobre o valor do Bolsa Família em abril, os critérios para ter direito ao programa e todos os detalhes sobre os aumentos no benefício.

Continue a leitura para obter essas informações de forma organizada e completa.

QUEM TEM DIREITO AO BOLSA FAMÍLIA 2024?

Quem tem direito ao Bolsa Família 2024, são as famílias que se enquadram nas regras abaixo:

famílias que estão inscritas no Cadastro Único do Governo Federal (Cadúnico);

do Governo Federal (Cadúnico); a renda per capita (por pessoa da família) de até R$ 218,00 ou em situação de extrema pobreza, onde a renda chega a R$ 105,00 por pessoa;



de até R$ 218,00 ou em famílias em situação de pobreza deve ter grávidas, pessoas entre 0 e 21 anos, mães que estão amamentando.



COMO SABER SE FOI O BOLSA FAMÍLIA FOI APROVADO?

O prazo para saber se foi aprovado no Bolsa Família e vai receber é de até 45 dias. Depois de realizar entrevista no CRAS, a família deve aguardar análise da documentação feita pelo Ministério do Desenvolvimento.

A entrada no programa, fica condicionada a disponibilidade de vagas para que novas famílias sejam incluídas no programa social.

QUAIS DOCUMENTOS LEVAR NO CRAS PARA O BOLSA FAMÍLIA?

Os documentos para levar no CRAS pelo responsável familiar, são:

Documento de identificação, como RG ou CNH;



CPF;



Comprovante de residência;



Título de eleitor;

Certidão de nascimento e casamento;



Registro Administrativo de Nascimento Indígena (RANI), se a pessoa for indígena.



Carteira de Trabalho.



Lembrando que é necessário levar todos os documentos dos membros da família, para o caso da família possuir crianças e jovens de 0 a 21 anos.

CONSULTAR BOLSA FAMÍLIA PELO CPF



Para acessar o cadastro do Bolsa Família usando o CPF, é necessário direcionar-se aos seguintes canais:

aplicativo Bolsa Família (disponível gratuitamente para Android e iOS);

(disponível gratuitamente para Android e iOS); aplicativo Caixa TEM poderão ser consultadas informações sobre como saldo e pagamento de parcelas do benefício;



poderão ser consultadas informações sobre como saldo e pagamento de parcelas do benefício; por telefone: o beneficiário pode ligar no telefone 121, para saber se tem direito ao Bolsa Família e o valor que será pago;



e o valor que será pago; também é possível obter informações na Central de atendimento da Caixa, pelo telefone 111.

QUANTO SERÁ O BOLSA FAMÍLIA EM ABRIL?

No mês de abril, o Bolsa Família apresentará um benefício mínimo de R$ 600, com o Auxílio-Gás de R$ 106, o qual é concedido a cada dois meses.

Os pagamentos do Bolsa Família 2023 terão o acréscimo de benefícios adicionais para crianças, jovens e gestantes. - Jornal do Commercio

CALENDÁRIO BOLSA FAMÍLIA 2024 MÊS DE MARÇO

Confira o calendário do Bolsa Família desse mês de março:

NIS terminado em 1: 15 de março;

NIS terminado em 2: 18 de março;

NIS terminado em 3: 19 de março;

NIS terminado em 4: 20 de março;

NIS terminado em 5: 21 de março;

NIS terminado em 6: 22 de março;

NIS terminado em 7: 25 de março;

NIS terminado em 8: 26 de março;

NIS terminado em 9: 27 de março;

NIS terminado em 0: 28 de março.

CALENDÁRIO DO BOLSA FAMÍLIA DO MÊS DE ABRIL

NIS final 1: 17 de abril;



NIS final 2: 18 de abril;



NIS final 3: 19 de abril;



NIS final 4: 22 de abril;



NIS final 5: 23 de abril;



NIS final 6: 24 de abril;



NIS final 7: 25 de abril;



NIS final 8: 26 de abril;



NIS final 9: 29 de abril;



NIS final 0: 30 de abril.





Quer ficar por dentro das notícias sobre Bolsa Família, PIS e outros benefícios? Entre em nosso canal de whatsapp.