Calendário PIS PASEP referente a 2023: primeira parcela do PIS 2025 teve data revelada? Confira datas prováveis para o abono

Pagamento do PIS PASEP Ano-Base 2023 vai ser feito este ano? Entenda o calendário do abono salarial

Com o pagamento do PIS/PASEP Ano-Base 2022 já iniciado, milhares de usuários já procuram informações sobre o pagamento do abono salarial com ano-base 2023.

Devido às alterações causadas na forma de pagamento do PIS/PASEP por causa da pandemia de Covid-19, em 2020, a liberação do abono sofreu um atraso significativo.

Desta forma, o calendário oficial do PIS e PASEP foi atrasado em um ano.

Com isso, de 2022 até este ano, o pagamento do abono foi feito da seguinte maneira:

PIS/PASEP Ano-base 2021 - pago em 2022



PIS/PASEP Ano-Base 2022 - pago em 2023



PIS/PASEP Ano-Base 2023 - será liberado em 2025 .

Assim, até a publicação desta matéria, não havia informações sobre o pagamento do PIS e PASEP ano-base 2023 para 2024.

Desta forma, os beneficiários terão que esperar até o mês de fevereiro do ano que vem para poder sacar o abono em questão.

Quem pode receber o PIS Ano-Base 2023?

PIS ano-base 2023: quando vai ser pago? - Montagem: NE10

PIS Pasep Ano-base 2023

Caso siga o calendário dos abonos anteriores, o PIS/PASEP 2025 deverá ter sua primeira parcela liberada no dia 15 de fevereiro.

No entanto, o valor do abono ainda não é possível prever, visto que as parcelas são definidas através do salário mínimo do ano corrente.

Por exemplo, neste ano de 2024, o valor máximo para o abono é de R$ 1.412, que foi o salário mínimo definido pelo Governo Federal para este ano.

A seguir, confira as datas de pagamento do PIS/PASEP 2024, que está sendo pago para quem trabalhou com carteira assinada em 2022.

Calendário PIS/PASEP Ano-Base 2022

Recurso PIS 2024: saiba como pedir recurso administrativo no PIS em 2024 - Agência Brasil/CAIXA | Montagem: NE10

Tabela PIS PASEP 2024

1 mês trabalhado - R$ 117,67;

2 meses trabalhados - R$ 235,33;

3 meses trabalhados - R$ 353,00;

4 meses trabalhados - R$ 470,65;

5 meses trabalhados - R$ 588,32;

6 meses trabalhados - R$ 706,00;

7 meses trabalhados - R$ 823,66;

8 meses trabalhados - R$ 941,33;

9 meses trabalhados - R$ 1.059,00;

10 meses trabalhados - R$ 1.176,68;

11 meses trabalhados - R$ 1.294,34;

12 meses trabalhados - R$ 1.412,00.

PASEP 1988: QUEM TEM DIREITO E COMO CONSULTAR?