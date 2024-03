CNH Pai D'égua: inscrições começam hoje (18/03); veja como fazer

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Veja como se inscrever para a CNH gratuita do Pará

Nesta segunda-feira, 18 de março, mais 20 mil vagas serão disponibilizadas para a CNH gratuita do estado do Pará, a CNH Pai D'égua. As inscrições têm início hoje (18) e vão até o dia 27 de março.

Ao todo, 60 mil pessoas poderão participar do programa, de 144 municípios. No entanto, para ter direito é necessário seguir algumas regras.

A primeira fase do programa disponibilizou 20 mil vagas para a capital, Belém, e mais de 150 mil pessoas se inscreveram no maior programa social de CNH - a Carteira Nacional de Habilitação.

CNH PAI D'ÉGUA

Quem tem direito à CNH social do Pará são os cidadãos de baixa renda maiores de 18 anos que:

residem no Pará

estão inscritos no Cadastro Único

têm ensino médio completo

As 20 mil vagas desta etapa serão disponibilizadas para a Região Metropolitana e Regionais de Trânsito do Marajó, Abaetetuba, Capanema, Paragominas e Tucuruí.

INSCRIÇÃO CNH PAI D'ÉGUA 2024

Conforme anunciou o governador do estado, Helder Barbalho, podem se inscrever na CNH Social do Pará as pessoas que desejam tirar a primeira carteira de motorista, adicionar ou mudar de categoria.

"Serão 60 mil carteiras de motoristas de graça para pessoas que comprovarem baixa renda. Com isso, ajudamos àqueles que mais precisam", afirmou.

As inscrições para o Programa CNH Pai D'Égua podem ser feitas exclusivamente, pelo site do DETRAN/PA (www.detran.pa.gov.br).

CNH GRATUITA DO PARÁ

Além das 40 mil vagas citadas, outras 20 mil vagas serão disponibilizadas ao longo do ano. Confira: