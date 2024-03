Dia de São José é feriado em cidades de Pernambuco; saiba quais

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Nesta terça-feira, dia 19 de março, celebra-se o Dia de São José. Em algumas localidades do Brasil, a data é considerada como feriado municipal ou estadual.

A solenidade católica faz referência à proteção oferecida por São José a Maria e Jesus Cristo.

Além disso, o Dia de São José traz a valorização do silêncio e do recolhimento - marcas do período da Quaresma.

Para a tradição dos católicos, caso o dia 19 de março seja chuvoso, o ano será de fartura.

DIA 19 DE MARÇO É FERIADO?

O santo é considerado padroeiro dos estados Amapá e Ceará. Por conta disso, os habitantes destas localidades têm feriado estadual.

Outras cidades espalhadas pelo Brasil também consideram São José como padroeiro. Na maioria dos locais, há feriado municipal.

DIA DE SÃO JOSÉ É FERIADO?

O esposo da Virgem Maria e o pai de Jesus Cristo, São José, também é conhecido pelos fiéis como o padroeiro dos trabalhadores e das famílias.

No entanto, não há um feriado nacional instituído pelo Governo Federal para a data.



FERIADO DE SÃO JOSÉ PERNAMBUCO 2024

Na Região Metropolitana do Recife, São José é padroeiro da cidade de Abreu e Lima, onde é feriado municipal. Por conta disso, os bancos e Correios não abrem para funcionamento ao público.

No Sertão do estado, São José é padroeiro de:

Bodocó ( feriado )

) Custódia ( feriado )

) Dormentes ( feriado - comércio fechado)

- comércio fechado) Ingazeira

São José do Belmonte ( feriado )

) São José do Egito (feriado)

No Agreste:

Angelim ( feriado )

) Bezerros ( feriado )

) Brejo da Madre de Deus ( feriado )



) Capoeiras ( feriado )

) Feira Nova ( feriado )

) Frei Miguelinho ( feriado )

) Surubim ( feriado )

) Venturosa ( feriado )

) Vertentes (feriado)



Na Zona da Mata, o pai de Jesus é o padroeiro de:

Água Preta ( feriado )

) Amaraji ( feriado )

) Chã Grande ( feriado )

) Joaquim Nabuco ( feriado )

) Rio Formoso ( feriado )

) São José da Coroa Grande ( feriado )

) Carpina (feriado)



Também é feriado municipal em: Cumaru (Agreste), Passira (Agreste), Taquaritinga do Norte (Agreste) e Inajá (Sertão).

*Apuração própria.