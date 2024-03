PIS 2024: veja calendário completo e se pode sacar hoje (18/03)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Os pagamentos do PIS/Pasep 2024 ocorrem entre 15 de fevereiro e 15 de agosto

Os trabalhadores com registro em carteira nascidos em fevereiro podem ter acesso ao saque do abono salarial do PIS/Pasep. Já aqueles nascidos em março e abril poderão sacar o abono a partir de 15 de abril.

O cronograma de pagamentos dos próximos meses já foi divulgado e os valores estarão disponíveis para saque no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital e no Portal Gov.br.

No total, a Caixa Econômica Federal disponibilizará R$ 1,9 bilhão neste mês. Os pagamentos ocorrem entre 15 de fevereiro e 15 de agosto.

CONSULTA PIS PASEP

Confira como consultar o Pis/Pasep:

Acesse o App Carteira de Trabalho Digital e faça login pelo Gov.br.



No menu, escolha “Benefícios”.



Selecione “Abono salarial”.



Informe o ano-base como 2022.



Descubra se você está apto a receber o benefício.

VALOR DO ABONO

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), responsável pela organização dos pagamentos, estima que mais de 24 milhões de trabalhadores receberão o abono, com valores variando de R$ 118 a R$ 1.412, dependendo do número de meses trabalhados em 2022.

CALENDÁRIO DO PIS 2024