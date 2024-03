Tabela PIS/Pasep 2024: terceira parcela antecipada? Confira o calendário oficial do abono salarial

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O próximo lote do abono será destinado para os nascidos em março

Com o pagamento em andamento, milhares de beneficiários esperam pelo depósito do abono do PIS PASEP 2024.

Neste mês de março, o segundo lote de pagamentos começou a ser distribuído; os contemplados são os nascidos no mês de fevereiro.

Nesta matéria, você confere mais informações sobre o abono salarial.

PIS/PASEP

Os abonos salariais PIS e PASEP, apesar de serem pagos em conjunto, possuem destinos diferentes. O PIS é pago para os trabalhadores do setor privado e é liberado pela Caixa Econômica Federal.

O PASEP é pago através do Banco do Brasil e tem como beneficiários os servidores públicos.

Os abonos são pagos em conjunto, de forma anual. Em 2024, houve uma mudança no calendário: o PASEP, que antes era pago seguindo o número de inscrição do trabalhador, agora também será pago seguindo o mês de aniversário do contribuinte, assim como o PIS.

A seguir, você confere as datas de pagamento do abono salarial.

Calendário PIS/Pasep ano-base 2022

As datas de pagamento seguem conforme as definições realizadas ainda no mês de dezembro de 2023.

Logo, não haverá antecipação da terceira parcela, que será destinada aos nascidos em março e abril.

Confira quando recebe o seu abono salarial abaixo.

CALENDÁRIO PIS PASEP 2024 - CAIXA

Quem pode receber o PIS 2024?



Recebem o PIS PASEP os trabalhadores que:

Recebem até dois salários mínimos mensais;



Trabalham com carteira assinada por pelo menos um mês durante o ano-base de 2022;



Estão cadastrados por pelo menos cinco anos no PIS ou no PASEP, com seus dados atualizados na RAIS.

Tabela PIS/Pasep 2024

1 mês trabalhado - R$ 117,67;

2 meses trabalhados - R$ 235,33;

3 meses trabalhados - R$ 353,00;

4 meses trabalhados - R$ 470,65;

5 meses trabalhados - R$ 588,32;

6 meses trabalhados - R$ 706,00;

7 meses trabalhados - R$ 823,66;

8 meses trabalhados - R$ 941,33;

9 meses trabalhados - R$ 1.059,00;

10 meses trabalhados - R$ 1.176,68;

11 meses trabalhados - R$ 1.294,34;

12 meses trabalhados - R$ 1.412,00.

