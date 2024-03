Abono salarial 2024: anunciadas regras para saque de valores; confira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Tradicionalmente, as datas de pagamento do PIS/PASEP para funcionários públicos eram organizadas conforme o número de inscrição no programa.

Embora essa prática tenha sido funcional, ela muitas vezes causava confusão e até desigualdade entre os trabalhadores na hora de receber o abono.

Com a decisão de unificar o processo e basear o calendário no mês de nascimento dos beneficiários, espera-se uma melhoria significativa na distribuição dos recursos, promovendo uma maior equidade e simplificação no acesso aos benefícios.

Essa foi uma das principais mudanças nos pagamentos do abono salarial 2024 anunciadas pelo governo federal.

Valor do PIS/Pasep 2024

O valor do PIS referente a 2024 equivale ao salário mínimo vigente para o mesmo ano, estabelecido em R$ 1.412. Esse montante é pago de forma proporcional ao tempo de contribuição do trabalhador.

O novo calendário do PIS para 2024 teve início em março com os depósitos na sexta-feira (15) para um novo grupo de beneficiários, composto pelos nascidos em fevereiro no PIS/PASEP.

Até o momento, não há previsão de antecipação para os demais grupos. No mês seguinte, passam a receber os beneficiários nascidos em março e abril.

Como consultar o PIS/Pasep 2024

O valor para consulta do PIS/PASEP 2024 já está disponível, e aqueles que têm direito ao PIS deste ano podem verificar através dos seguintes canais:

Portal Cidadão;



Aplicativo Carteira de Trabalho Digital;



Caixa Tem e Caixa Trabalhador;



Atendimento Caixa ao Cidadão, pelos telefones 111 e 158 (Alô Trabalhador), ou 0800 726 0207.



Para o PASEP, a consulta pode ser feita no site do Banco do Brasil ou através dos telefones: 4004-0001 ou 0800 729 0001.

Onde sacar o PIS/Pasep 2024



Veja onde o PIS/PASEP será depositado e como sacá-lo:

Para o PIS:

Por meio de crédito em conta, se o trabalhador tiver uma conta individual na CAIXA, com saldo positivo e movimentação nos últimos meses.



Nos caixas eletrônicos da CAIXA, Correspondente CAIXA Aqui e Lotéricas, utilizando o Cartão do Cidadão.



Em uma agência da CAIXA.



Para o PASEP:

O PASEP pode ser sacado na conta do Banco do Brasil.



Também é possível fazer o saque via TED para não correntistas.

Quais trabalhadores estão elegíveis ao PIS/PASEP em 2024?

Veja quem tem direito ao PIS/PASEP 2024:

Aqueles que receberam até dois salários mínimos mensais com carteira assinada no ano-base de pagamento (2022).



Quem exerceu atividade remunerada por pelo menos 30 dias durante o ano-base de pagamento (2022).



É necessário estar inscrito há pelo menos cinco anos no PIS/PASEP e ter os dados atualizados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

Tabela PIS/Pasep 2024 atualizada



A tabela do PIS/Pasep 2024 atualizada é paga proporcionalmente ao tempo de contribuição, onde é necessário ter trabalhado os 12 meses do ano-base de referência (2022) para ter o saldo completo.

Veja como funciona a proporção da tabela de pagamento do PIS 2024:

Quantidade de meses trabalhados no ano-base Valor a receber 1 mês trabalhado R$ 117,66; 2 meses trabalhados R$ 235,32; 3 meses trabalhados R$ 352,98; 4 meses trabalhados R$ 470,64; 5 meses trabalhados R$ 588,30; 6 meses trabalhados R$ 705,96; 7 meses trabalhados R$ 823,62; 8 meses trabalhados R$ 941,28; 9 meses trabalhados R$ 1.058,94; 10 meses trabalhados R$1.176,60; 11 meses trabalhados R$ 1.294,26; 12 meses trabalhados R$ 1.412,00.

*Valor referente ao salário mínimo aprovado para 2024

Calendário do PIS/Pasep 2024 ano base 2022

Agora que compreendemos as alterações e os critérios de elegibilidade para o PIS/PASEP em 2024, é fundamental conhecer as datas específicas para o recebimento. De acordo com o anunciado, o calendário é o seguinte: