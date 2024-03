Bolsa Família: por que o programa não tem 13º salário? Entenda o que diz o governo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, em 2019, foi implementado o tão aguardado 13º salário pelo Bolsa Família.

Esta medida foi parte dos primeiros passos do programa de transferência de renda, promovendo um alívio financeiro significativo para milhões de famílias em todo o país.

A continuidade do 13º salário pelo Bolsa Família foi prometida pelo ex-presidente Bolsonaro.

No entanto, enfrentou desafios financeiros, especialmente diante do aumento das despesas durante a pandemia, o que gerou incertezas sobre sua manutenção em 2024.

Sob a atual gestão do presidente Lula, o abono natalino não foi mencionado nos compromissos eleitorais, alimentando dúvidas sobre sua continuidade.

Em nota, a Secretaria de Comunicação Social do governo, explicou: "Peças de desinformação estão repercutindo que a atual gestão teria acabado com o décimo-terceiro salário do Bolsa Família. O pagamento foi instituído uma única vez por medida provisória na gestão anterior, no ano de 2019. No ano seguinte, a medida não foi renovada. Assim, esse complemento não foi pago em 2020, nem 2021 ou 2022, ou seja, não existiu nos 3 anos seguintes".

BENEFÍCIOS DO BOLSA FAMÍLIA