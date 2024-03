Calendário Bolsa Família do mês de Abril: datas de pagamento divulgadas; veja quando recebe

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Datas de pagamentos do Bolsa Família abril divulgadas. Confira

Milhares de famílias já seguem aguardando ansiosamente pelo pagamento do Bolsa Família do mês de abril.

No mês seguinte, as parcelas serão distribuídas entre os dias 17 e 30.

Adicionalmente, está previsto o retorno do pagamento do vale-gás, um benefício direcionado especificamente a alguns beneficiários.

Valor do Bolsa Família

Durante o mês de abril, as parcelas mínimas permanecem estabelecidas em R$ 600 no programa Bolsa Família.

No entanto, existem alguns valores extras que podem ser acrescentados, incluindo:

R$ 150 adicionais por criança de até 6 anos;



R$ 50 adicionais por pessoa de 7 a 18 anos, gestante ou lactante.

Vale-gás Abril

A distribuição do Vale-Gás segue um padrão bienal, alinhado ao calendário do Bolsa Família. Na última emissão, os 5,5 milhões de beneficiários foram agraciados com o montante de R$ 102 cada.

Essa quantia é estabelecida com base em uma pesquisa que calcula o preço médio nacional do botijão de gás de 13 kg.

As famílias podem se qualificar para receber o Vale-Gás ao atenderem aos seguintes critérios: ter renda per capita mensal inferior a R$ 706,00, incluir um beneficiário do BPC ou ser vítima de violência doméstica.

Calendário do Bolsa Família de Abril

As datas de pagamentos do Bolsa Família abril divulgadas. Confira: