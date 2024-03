Clodoaldo Magalhães atrai aliados em ato de filiação partidária do PV Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Ato do partido reuniu nomes do PSB, PCdoB, PT e Republicanos

O deputado federal Clodoaldo Magalhães comandou, na tarde de ontem, o ato de filiação partidária do Partido Verde Pernambuco, reunindo lideranças, pré-candidatos a vereadores e prefeitos, além de representantes de legendas aliadas.

Clodoaldo, que é o presidente estadual do partido, conseguiu reunir membros de diversas regiões do estado, incluindo Recife, Abreu e Lima, Paulista, São Lourenço da Mata, Cabo de Santo Agostinho, Garanhuns, Passira, Custódia, Lajedo e Camutanga.

O evento contou com a presença de representantes de outras siglas, como PSB, PCdoB e Republicanos, além de Doriel Barros, presidente estadual do PT, com quem o PV integra a Federação Brasil da Esperança, e de Shirley Araújo, representante nacional do partido.

Clodoaldo Magalhães afirmou que o objetivo do PV não é necessariamente ser grande em Pernambuco, mas estar próximo das comunidades e fortalecer os diretórios.

"A gente teve que regularizar, prestar contas, reativar diretórios antigos, filiar, motivar. Não foi um desafio fácil, mas a gente tem contato com a ajuda dos companheiros dos partidos aliados, do PT, do PCdoB, e isso tem feito com que a gente tenha dado a Federação do Brasil da Esperança em Pernambuco um novo momento”, disse.

“O Partido Verde em Pernambuco demonstra estar se consolidando como uma força progressista e comprometida com a representação dos interesses da população, promovendo um novo momento na política estadual”, concluiu Clodoaldo Magalhães.