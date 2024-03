É verdade que o nome limpa depois de 5 anos? Veja quanto tempo a pessoa pode ficar com o nome sujo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Entenda quais são as regras para consumidores inadimplentes

A questão da inadimplência e do nome sujo é uma preocupação recorrente para muitos brasileiros.

Compreender os prazos e os procedimentos relacionados à limpeza do nome é essencial para quem se encontra nessa situação.

Uma dúvida comum é se o nome limpa automaticamente após cinco anos de negativação. Vamos explorar essa questão mais detalhadamente.



É verdade que o nome limpa depois de 5 anos?

Após 5 anos, é possível que seu nome seja limpo novamente devido à caducidade da dívida. Isso implica que você não pode mais ser negativado pela mesma dívida e seu nome deve ser retirado do SPC e SERASA.

Além disso, o credor perde o direito de buscar cobrança judicial ou protestar a dívida em cartório.

No entanto, é importante ressaltar que a dívida não desaparece de repente. Ainda assim, ela pode ser cobrada e deve ser quitada.

Quando o nome do devedor é removido do SPC/Serasa e a dívida caduca, ela permanece registrada em um banco de dados do Banco Central.

Isso pode gerar dificuldades adicionais ao solicitar empréstimos, financiamentos, compras parceladas, cartões de crédito, entre outros.

Portanto, embora a limpeza do nome dos órgãos de proteção ao crédito seja um passo importante, é crucial estar ciente de que a dívida ainda pode afetar suas futuras transações financeiras e seu acesso ao crédito.

Quanto tempo a pessoa pode ficar com o nome sujo?

Como dissemos, é crucial compreender que a dívida não desaparece quando "caduca". Ela ainda persiste, representando uma parte da relação entre o credor e o consumidor que não foi cumprida.

Imagine que alguém solicite um empréstimo ao banco. Nessa transação, o banco tem a obrigação de fornecer o montante solicitado, enquanto a pessoa se compromete a reembolsá-lo com juros, conforme estipulado no contrato.

O dever de quitar a dívida permanece. Se, porventura, uma das parcelas não for honrada, o mutuário do empréstimo torna-se inadimplente em relação a essa dívida.

Nesse contexto, até que o pagamento seja efetuado, o compromisso do consumidor dentro dessa relação com o banco não é cumprido integralmente.

Em síntese, uma dívida não liquidada após mais de 5 anos ainda está presente e não deixa de existir automaticamente.

Dívida caduca, mas gera consequências com o mesmo credor

Conforme já mencionado, quando uma dívida caduca, o consumidor não pode mais ser negativado devido a ela.

Isso implica que seu nome não pode mais ser registrado nos cadastros de proteção ao crédito em decorrência dessa dívida específica.

Dessa forma, se o consumidor já estava negativado, seu nome será liberado de restrições quando a dívida caducar. Da mesma forma, se ainda não havia sido negativado, isso também não ocorrerá em razão dessa dívida.

Como resultado, outras empresas que consultarem os cadastros não serão informadas sobre a existência dessa inadimplência. Apenas a própria empresa com a qual o devedor está inadimplente terá conhecimento dessa pendência.

Uma consequência significativa é que a dívida com mais de 5 anos não terá mais impacto no Serasa Score. Portanto, se o consumidor buscar crédito, essa inadimplência não será um fator negativo para a aprovação (exceto na própria empresa credora da dívida).

Com informações de JusBrasil e Serasa