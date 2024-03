PIS 2024: Quando deve cair a terceira parcela? Confira quando recebe e como consultar Pis/Pasep

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com o início dos pagamentos, é a vez dos trabalhadores nascidos em março aguardarem pelo PIS/PASEP 2024. A segunda parcela do benefício já foi disponibilizada para os nascidos em fevereiro.

É importante ressaltar que o PIS é gerenciado e pago pela Caixa Econômica Federal, destinado aos trabalhadores do setor privado, enquanto o PASEP é administrado pelo Banco do Brasil, voltado para os contribuintes do setor público.

A partir do dia 15 de abril, os trabalhadores nascidos no quarto mês do ano e em março terão a oportunidade de sacar suas respectivas parcelas do abono salarial.

TENHO DIREITO AO PIS/PASEP? SAIBA

Para receber o abono, é necessário:



Estar inscrito nos programas do PIS/PASEP há, pelo menos, cinco anos;

Ter trabalhado com carteira assinada por, pelo menos, 30 dias consecutivos ou não;

Ter recebido até dois salários mínimos;

Ter os dados trabalhistas devidamente informados e atualizados na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

VALOR DO PIS

1 mês trabalhado - R$ 117,67;

2 meses trabalhados - R$ 235,33;



3 meses trabalhados - R$ 353,00;



4 meses trabalhados - R$ 470,65;



5 meses trabalhados - R$ 588,32;



6 meses trabalhados - R$ 706,00;



7 meses trabalhados - R$ 823,66;



8 meses trabalhados - R$ 941,33;



9 meses trabalhados - R$ 1.059,00;



10 meses trabalhados - R$ 1.176,68;



11 meses trabalhados - R$ 1.294,34;



12 meses trabalhados - R$ 1.412,00.

CALENDÁRIO DO PIS/PASEP 2024

Janeiro – 15 de fevereiro de 2024;



Fevereiro – 15 de março de 2024;



Março – 14 de abril de 2024;



Abril – 15 de abril de 2024;



Maio – 15 de maio de 2024;



Junho – 15 de maio de 2024;



Julho – 15 de junho de 2024;



Agosto – 15 de junho de 2024;



Setembro – 15 de julho de 2024;



Outubro – 15 de julho de 2024;



Novembro – 15 de agosto de 2024;



Dezembro – 15 de agosto de 2024.

COMO CONSULTAR O PIS?