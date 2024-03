PIS 2024 referente a 2023 já tem previsão? Confira provável data de pagamento

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Atualmente, o pagamento do PIS/PASEP do ano-base 2022, que também é chamado de PIS/PASEP 2024, está sedo realizado. O abono destinado aos trabalhadores que atuaram no ramo público ou pricado neste período. Saiba mais sobre esse benefício salarial.

Outro abono desperta muitas dúvidas nos contriubuíntes: O PIS/PASEP do ano-base 2023. O benefício deveria ter sido repassado para os trabalhadores neste ano. Mas, por causa da pandemia de Covid-19, a distribução sofreu um atraso significativo.

PIS/Pasep: O que é? Quem tem direito? Como consultar? Quando será pago? Tem calendário?

PIS PASEP Ano-Base 2023

Como resultado dos motivos citados acima, espera-se que o PIS/PASEP para os trabalhadores de 2023 só ocorra em 2025. Apesar disso, já é possível antecipar a previsão datas de pagamento.

Nos últimos dois anos (2023 e 2024) , o Governo Federal tem iniciou o pagamento do abono salarial a partir de 15 de fevereiro.

Leia Também Antecipar o PIS 2024 é possível? Saiba quais são as possibilidades

Assim, se o calendário seguir o mesmo padrão, o pagamento do abono será comparativamente semelhante ao de 2024.

Quem poderá receber o PIS PASEP Ano-Base 2023?

As regras para receber o abono são:

PIS ano-base 2023: quando vai ser pago? - Montagem: NE10

Abaixo, veja as datas de pagamento do PIS/PASEP 2023 (Ano-Base 2022).

Calendário PIS PASEP 2024

Calendário do PIS/Pasep 2024: abono salarial é pago nesta sexta (15) para dois novos grupos - Foto: Agência Brasil | Arte: NE10

Tabela PIS PASEP 2024