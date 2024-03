Quem recebe LOAS pode receber Bolsa Família? Entenda as possibilidades

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Veja as regras para o recebimento do BPC/LOAS e do Bolsa Família

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) é direcionado a idosos e pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade socioeconômica, enquanto o Bolsa Família é um programa de transferência de renda destinado a famílias em condição de pobreza ou extrema pobreza.

É frequente surgirem questionamentos sobre a compatibilidade de receber ambos os benefícios. A seguir, vamos esclarecer essa possibilidade.

Quem recebe LOAS pode receber o Bolsa Família?

A Lei nº 14.601, datada de 19 de junho de 2023, introduziu modificações na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), Lei nº 8.742/1993.

Conforme estipulado nesta última, o Benefício de Prestação Continuada (BPC) não pode ser acumulado pelo seu beneficiário com qualquer outro benefício proveniente da seguridade social ou de outro regime, exceto aqueles relacionados à assistência médica e à pensão especial de caráter indenizatório.

Entretanto, a legislação permite a acumulação com as transferências de renda citadas no parágrafo único do artigo 6º, no inciso VI do artigo 203 da Constituição Federal e no artigo 1º da Lei nº 10.835, de 8 de janeiro de 2004.

Dessa forma, é possível receber o Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS) e o Bolsa Família ao mesmo tempo, desde que o valor do BPC não exceda o limite estabelecido para o Bolsa Família na renda per capita familiar.

Essa combinação de benefícios pode ser autorizada se a renda per capita familiar permanecer dentro dos critérios de elegibilidade estabelecidos para o Bolsa Família, mesmo com a inclusão do montante recebido pelo BPC.

Para obter informações mais detalhadas sobre os programas e suas regras de elegibilidade, é aconselhável consultar os órgãos competentes ou buscar orientações nos pontos de atendimento disponíveis.