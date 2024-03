Rodrigo Farias faz discurso na Alepe sobre obras no HR e entra com pedido de informação sobre reforma

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Atitude do deputado estadual Rodrigo Farias acontece após Blog de Jamildo mostrar com exclusividade que licitação da requalificação do Hospital da Restauração ainda não foi concluída

Depois do Blog de Jamildo revelar que a licitação para as obras do Hospital da Restauração, maior emergência de saúde do Estado, foi lançada com alarde há seis meses pela governadora Raquel Lyra, mas até agora está sem conclusão, o assunto ganhou destaque nas discussões na Assembleia Legislativa na tarde desta segunda-feira (18).

Em discurso na reunião plenária, o deputado estadual Rodrigo Farias (PSB) cobrou explicações do governo do Estado e anunciou que deu entrada com um pedido de informação sobre o tema.

Em sua fala, o parlamentar trouxe informações divulgadas pelo Blog de Jamildo, de que o edital foi lançado em setembro, mas que logo depois, em outubro, precisou ser republicado.

“Muitos fatos precisam ser esclarecidos. E é por isso que hoje mesmo (ontem) estou dando entrada com um pedido de informação endereçado à governadora Raquel Lyra e à secretária de saúde, Zilda Cavalcanti, para que sejam esclarecidas as dúvidas da população pernambucana em relação a essa reforma e ao edital de licitação”, explicou Farias.

No pedido de informação, o deputado solicita esclarecimentos sobre a demora para conclusão da licitação, valores e cronograma da obra, quais setores serão requalificados e se alguma ala do hospital será fechada durante as obras. Segundo Rodrigo Farias, o prazo dado pelo Governo do Estado de dois anos é irreal, se considerar o tamanho da unidade de saúde, que é a maior emergência de Pernambuco.