Tabela PIS 2024: nascidos em janeiro e fevereiro podem receber R$ 1.412 neste mês; entenda

Milhões de brasileiros nascidos nos meses de janeiro e fevereiro ainda podem sacar o abono salarial do PIS/PASEP.

Com um valor que pode chegar a até R$ 1.412, esse benefício é destinado aos trabalhadores com registro em carteira que atendem aos critérios estabelecidos pelo Governo Federal.

O abono salarial é uma parcela paga anualmente aos trabalhadores do Brasil, regidos pelo PIS (Programa de Integração Social) para aqueles do setor privado, e pelo PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) para os servidores públicos.

Seu montante varia conforme o número de meses trabalhados ao longo do ano-base.

QUEM TEM DIREITO AO PIS?

Para saber se tem direito ao abono, basta verificar sua situação na Carteira de Trabalho Digital ou no portal gov.br.

Ao acessar essas plataformas, será possível confirmar se preenche todos os critérios necessários para receber o benefício.

Para receber o PIS é necessário:

Ter um cadastro no programa PIS/Pasep por, no mínimo, cinco anos;



Ter trabalhado na empresa por, pelo menos, 30 dias, no ano-base;



Ter recebido até dois salários mínimos no período;



Estar com dados atualizados no RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) ou no eSocial.

VALOR DO PIS



O montante a ser recebido está diretamente relacionado ao tempo de serviço prestado durante o ano-base. Quanto mais meses trabalhados, maior será o valor do abono.

O cálculo é proporcional ao período laborado no ano em questão, no caso, 2022, para os trabalhadores com registro em carteira.

Os beneficiários nascidos em janeiro já começaram a receber o benefício em 15 de fevereiro, enquanto aqueles nascidos em fevereiro iniciaram o recebimento na última sexta-feira, 15 de março.

CALENDÁRIO DO PIS 2024