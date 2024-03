Abono salarial: calendário e datas de pagamento do PIS 2024

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Conselho do Fundo de Amparo do Trabalhador (Codefat) aprovou o calendário de pagamento do abono salarial para o ano de 2024.

Estima-se que aproximadamente 24,5 milhões de trabalhadores terão direito a receber o abono salarial, o que totaliza um montante de R$ 23,9 bilhões.

O pagamento tanto do PIS quanto do PASEP seguirá o cronograma conforme a data de aniversário do beneficiário, com início em 15 de fevereiro para aqueles nascidos em janeiro, estendendo-se até 15 de agosto para os nascidos em dezembro.

Onde receber o PIS/Pasep?

Conforme nos anos anteriores, o Conselho determinou que o pagamento do abono salarial destinado aos trabalhadores de empresas privadas, participantes do Programa de Integração Social (PIS), será realizado pela Caixa Econômica Federal.

Enquanto isso, os trabalhadores do setor público, abrangidos pelo Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), receberão o abono pelo Banco do Brasil.

Calendário do PIS 2024 atualizado

Veja o calendário do PIS 2024 atualizado:

MÊS DE NASCIMENTO RECEBEM A PARTIR DE RECEBEM ATÉ

JANEIRO 15 DE FEVEREIRO 27 DE DEZEMBRO FEVEREIRO 15 DE MARÇO 27 DE DEZEMBRO MARÇO 15 DE ABRIL 27 DE DEZEMBRO ABRIL 15 DE ABRIL 27 DE DEZEMBRO MAIO 15 DE MAIO 27 DE DEZEMBRO JUNHO 15 DE MAIO

27 DE DEZEMBRO JULHO 17 DE JUNHO 27 DE DEZEMBRO AGOSTO 17 DE JUNHO

27 DE DEZEMBRO SETEMBRO 15 DE JULHO 27 DE DEZEMBRO OUTUBRO 15 DE JULHO 27 DE DEZEMBRO NOVEMBRO 15 DE AGOSTO 27 DE DEZEMBRO DEZEMBRO 15 DE AGOSTO 27 DE DEZEMBRO

Consulta PIS/Pasep 2024

Desde o dia 5 de fevereiro de 2024, os trabalhadores podem consultar as informações sobre o direito ou não ao abono salarial na Carteira de Trabalho Digital ou no portal gov.br.

Aqueles que têm direito ao abono poderão verificar os detalhes sobre o valor, data e banco de recebimento.

Quem tem direito ao abono salarial?



O trabalhador que preencher os critérios de habilitação para ter acesso ao Abono Salarial, conforme descrito no artigo 9º da Lei 7998/1990, são:

Estar cadastrado no programa PIS/PASEP ou no CNIS (data do primeiro emprego) por no mínimo cinco anos;



Ter trabalhado para empregadores que contribuam para o Programa de Integração Social (PIS) ou para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP);



Ter recebido remuneração mensal média de até 2 (dois) salários mínimos durante o período trabalhado;



Ter exercido atividade remunerada por pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, durante o ano-base considerado para apuração;



Ter seus dados informados corretamente pelo empregador (Pessoa Jurídica/Governo) na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ou no eSocial do ano-base em questão.

Conforme disposto na lei, o Abono Salarial não será devido a: