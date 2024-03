Além de empregada doméstica, veja quais são as outras categorias sem direito ao PIS

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Os empregados domésticos podem ter direito ao abono do PIS (Programa de Integração Social), caso o projeto de lei seja aprovado.

Atualmente em análise na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, a proposta estipula o pagamento do abono, equivalente a até um salário mínimo, para essa categoria anualmente.

Este benefício funcionaria como um 14º salário para esses trabalhadores.

Empregados domésticos são trabalhadores contratados para prestar serviços em residências particulares, desempenhando diversas funções, tais como limpeza, cuidados com crianças, idosos ou pessoas com deficiência, preparo de alimentos, jardinagem, entre outros.

Esses trabalhadores podem ser remunerados por hora, dia ou mês, e podem incluir empregados como domésticas, babás, motoristas particulares, cuidadores, jardineiros, entre outros.

No Brasil, a relação de trabalho doméstico é regulamentada por legislação específica, que estabelece direitos e deveres tanto para o empregador quanto para o empregado.

Empregada doméstica tem direito ao PIS?

O emprego doméstico é regulamentado por legislação própria, a Lei Complementar 150/2015. Esta lei não inclui a categoria no direito ao abono do PIS, o qual é aplicável somente aos trabalhadores que prestam serviços para pessoas jurídicas, ou seja, empresas privadas.

Além desta categoria, também não têm direito ao PIS:

Trabalhadores urbanos empregados por pessoa física;



Trabalhadores rurais empregados por pessoa física;



Trabalhadores empregados por pessoa física equiparada a jurídica.



No entanto, caso a proposta em análise no Senado que visa estender esse benefício aos empregados domésticos seja aprovada, a categoria poderá entrar no rol de trabalhadores que têm direito ao PIS.

Quem pode receber o PIS?

Quem pode receber o PIS, são os trabalhadores que:

Receberam até dois salários mínimos mensais com carteira assinada (em 2022);



Exerceu atividade remunerada durante ao menos 30 dias no ano-base de pagamento (2022).



É exigido estar inscrito há pelo menos cinco anos no PIS/PASEP e ter os dados atualizados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

Onde consultar o PIS?



Existem telefones para consultar o PIS, e opções de sites e aplicativos, confira quais:

Portal Cidadão;



Aplicativo carteira de trabalho digital;

Caixa Tem e Caixa Trabalhador;

Atendimento Caixa ao Cidadão, telefone 111 e 158 (Alô trabalhador) ou 0800 726 0207.

Quer ficar por dentro das notícias sobre Bolsa Família, PIS e outros benefícios? Entre em nosso canal de whatsapp.