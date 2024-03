Andreza Romero migra para o PSB de João Campos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A vereadora licenciada e atual secretária Executiva dos Direitos dos Animais do Recife formaliza sua filiação ao PSB na noite da próxima quinta-feira, dia 21, às 18h30, em evento na sede do partido, no bairro do Espinheiro, na capital. Ela tentará novo mandato nas eleições de outubro.

Andreza foi eleita vereadora em 2020 pelo Partido Progressistas, mas migrou para o Podemos. Ela integra a gestão municipal desde maio de 2023, quando assumiu a secretaria por indicação do partido.

Com a adesão ao PSB, Andreza elevará para 15 o número de parlamentares da bancada da sigla socialista após retornar à Câmara Municipal do Recife, na próxima semana, por causa do prazo de descompatibilização.

O evento de filiação de Andreza ao PSB contará com a presença do prefeito João Campos, do marido de Andreza, o deputado estadual Romero Albuquerque, do também deputado Sileno Guedes, líder do PSB na Alepe, e de outras lideranças do partido.

“Estamos ao lado do prefeito João Campos desde o início do nosso mandato, vendo e cooperando com o seu excelente trabalho em nossa cidade, ainda mais efetivamente desde maio do ano passado, quando a cidade passou a vivenciar melhorias nas políticas efetivas em prol dos direitos dos animais, como a triplicação do Hospital Veterinário, e agora continuaremos fortalecendo essa sintonia em busca de mais qualidade de vida para os animais e para todos os cidadãos do Recife”, disse Andreza.

"A filiação representa um novo marco na carreira política e um reforço importante para conquistas na causa que defendo”, concluiu.