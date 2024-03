Bolsa Família abril 2024: descumprimento de regras importantes podem causar bloqueios do benefício mês de abril; entenda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

De acordo com o Governo Federal mais de 200 mil famílias podem perder o benefício do mês de abril

Se você é beneficiário do Bolsa Família, precisa ficar atento às regras do programa. De acordo com o Governo Federal, cerca de 200 mil famílias foram notificadas por descumprimento de alguns desses requisitos.

Nesta matéria, você confere mais detalhes sobre o assunto.

Regras do Bolsa Família 2024

Para garantir a continuidade do benefício do Bolsa Família, é necessário seguir algumas regras:

As crianças de 4 a 5 anos devem manter uma frequência escolar mínima de 60%.



Realizar acompanhamento do estado nutricional e pesagem das crianças menores de 7 anos.



Jovens de 6 a 18 anos devem ter uma frequência escolar mínima de 75%.



Manter as carteiras de vacinação atualizadas para todos os membros da família.



Realizar acompanhamento pré-natal para gestantes.

Frequência escolar

Estudantes de famílias pobres vão receber chips para acesso à internet - © Caminhos da Reportagem/TV Brasil

É de fundamental importância que os inscritos no Bolsa Família 2024 realizem o acompanhamento da educação das crianças e adolescentes, tanto nas escolas de redes municipais quanto nas estaduais.

O não cumprimento dessa regra pode resultar na perda do pagamento do Bolsa Família. Além disso, é essencial realizar o acompanhamento da saúde das mulheres, crianças e gestantes da família.

Neste mês de março, mais de 200 mil famílias receberam um alerta do Governo Federal. Caso a situação das mesmas não seja resolvida, os notificados não receberão os valores referentes ao mês de abril.

Se meu Bolsa Família for bloqueado, eu perco o benefício?

NÃO! As parcelas do Bolsa Família podem voltar a ser recebidas pelas famílias beneficiárias. Mas, antes disso, é preciso que elas regularizem a situação do benefício.

A seguir, confira as datas de pagamento do mês de abril:

Calendário Bolsa Família abril

NIS final 1: 17 de abril;



NIS final 2: 18 de abril;



NIS final 3: 19 de abril;



NIS final 4: 22 de abril;



NIS final 5: 23 de abril;



NIS final 6: 24 de abril;



NIS final 7: 25 de abril;



NIS final 8: 26 de abril;



NIS final 9: 29 de abril;



NIS final 0: 30 de abril.

ESSAS COISAS PODEM FAZER SEU BOLSA FAMÍLIA SER CORTADO!

Tabela Bolsa Família 2024