Bolsa Família: Governo irá bloquear milhares de famílias em 2024 com nova ferramenta

Veja as mudanças no Bolsa Família 2024

Uma nova ferramenta anunciada pelo Governo Federal irá auxiliar no combate às fraudes no Bolsa Família e no CadÚnico - a plataforma federal de cadastro para benefícios sociais.

O anúncio feito na terça-feira (19) anuncia que a inteligência artificial (IA) será utilizada para garantir que os benefícios sociais, como o Bolsa Família, cheguem a quem realmente precisa.

A medida faz parte do Plano de Ações para 2024 da Rede Federal de Fiscalização do Bolsa Família e do CadÚnico.

Vamos trabalhar com inteligência artificial, com uma presença maior nos estados, uma presença maior onde tudo acontece. [...] Do outro lado, não ter tolerância com quem ousa fraudar, com quem não cumpre regras e alguns que até cometem crimes, detalhou o ministro do Desenvolvimento, Wellington Dias

Desta maneira, os próximos cortes do programa - o pente-fino do Bolsa Família - irão contar com o auxílio da IA para retirar do cadastro as famílias que estão irregulares.

CORTES NO BOLSA FAMÍLIA 2024

O Bolsa Família 2024 atende mais de 55 milhões de pessoas, de acordo com o ministro Wellington Dias.

Ainda de acordo com o ministro, cerca de 2% das famílias do programa estão irregulares. Com isso, o objetivo do pente-fino é eliminar quem está recebendo os valores, mas não tem direito.

QUEM TEM DIREITO AO BOLSA FAMÍLIA?

Além de ter renda mensal por pessoa de até R$ 218, a família do programa deve cumprir algumas regras:

Manter a frequência escolar das crianças de 4 a 5 anos na taxa mínima de 60%;



Realizar o acompanhamento do estado nutricional e pesagem das crianças menores de 7 anos;



Garantir frequência escolar mínima de 75 % para jovens de 6 a 18 anos;



Manter as carteiras de vacinação da família atualizadas;



Fazer o acompanhamento pré-natal (em caso de gestante).

CALENDÁRIO BOLSA FAMÍLIA ABRIL

O pagamento do Bolsa Família é feito de acordo com o NIS dos beneficiários - o Número de Inscrição Social.

Confira o Calendário do Bolsa Família do mês de abril:

NIS final 1 - 17



NIS final 2 - 18



NIS final 3 - 19



NIS final 4 - 22



NIS final 5 - 23



NIS final 6 - 24



NIS final 7 - 25



NIS final 8 - 26



NIS final 9 - 29



NIS final 0 - 30

COMO CONSULTAR O BOLSA FAMÍLIA?

Para conferir se está em situação regular, consulte o Bolsa Família 2024 pelo: