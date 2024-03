Bolsa Família paga R$ 850 nesta quarta (20) para mães solteiras? Confira como receber valor

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em sua nova edição, lançada em 2023 pelo Governo Federal, o programa Bolsa Família continua a oferecer um suporte financeiro mensal às famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade. Para mães solteiras responsáveis pelo sustento de seus filhos, há a possibilidade de um benefício adicional.

O pagamento mínimo estabelecido pelo Bolsa Família atualmente é de R$ 600, destinado às famílias de baixa renda devidamente cadastradas no Cadastro Único (CadÚnico).

Entretanto, o programa oferece pagamentos extras para famílias que atendem a critérios específicos.

No caso das mães solteiras, por exemplo, é viável ampliar o benefício para alcançar o montante de R$ 850.

Esses benefícios adicionais são concedidos junto com o pagamento principal e são depositados através do aplicativo Caixa Tem.

Para verificar a elegibilidade para esses extras, é crucial que as famílias consultem as diretrizes estabelecidas. Se elegíveis, devem procurar uma unidade do CRAS para solicitar a inclusão no benefício.

BENEFÍCIOS DO BOLSA FAMÍLIA

Benefício de Renda de Cidadania: adiciona R$ 142 por membro da unidade familiar;



Benefício Complementar: complementa o pagamento de famílias cuja soma dos benefícios não atinja o valor de R$ 600;



Benefício Primeira Infância: libera R$ 150 mensais para cada criança de zero a sete anos;



Benefício Variável Familiar: paga uma parcela extra mensal de R$ 50 para gestantes e jovens de 7 a 18 anos;



Benefício Variável Familiar Nutriz: paga um extra de R$ 50 para cada integrante com até sete meses de idade;



Benefício Extraordinário de Transição: disponível até maio de 2025. Garante que nenhum beneficiário receba quantidade inferior à concedida no Auxílio Brasil.

