Calendário 13º do INSS: Confira as novas datas definidas pelo Governo Federal

Existe uma boa notícia para os aposentados e pensionistas do INSS: as parcelas do Décimo Terceiro do INSS serão antecipadas, e o pagamento vai começar em breve. A seguir, você confere mais detalhes sobre a antecipação.

Décimo Terceiro do INSS 2024

O Governo Federal optou por adiantar o pagamento do décimo terceiro para os aposentados e pensionistas do INSS. Eles terão acesso aos valores ainda no primeiro semestre.

Os valores, inicialmente programados para serem liberados entre agosto e novembro, serão adiantados, totalizando aproximadamente R$ 67 milhões das duas parcelas.

Isso permitirá que os beneficiários recebam seus pagamentos em breve. As novas datas de pagamento ficaram estabelecidas da seguinte forma:

Em abril, os pagamentos serão efetuados entre os dias 24 de abril e 8 de maio; já em maio, o depósito do décimo terceiro do INSS ocorrerá entre os dias 24 de maio e 7 de junho.

Quem vai receber o Décimo terceiro do INSS 2024?

Segurados do INSS que ao longo do ano tenham recebido auxílio por incapacidade temporária;



Segurados do auxílio-acidente;



Aposentados;



Beneficiários de pensão por morte;



Beneficiários de auxílio-reclusão.

Confira mais informações sobre o pagamento do décimo terceiro dos aposentados: