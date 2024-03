Calendário PIS 2024: nascidos em março e abril recebem em março? Veja como consultar o PIS

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O PIS 2024 - Programa de Integração Social - é pago neste ano aos trabalhadores de empresas privadas em seis lotes. O repasse é feito de fevereiro a agosto, com base no salário mínimo de R$ 1.412.

Neste mês de março, os trabalhadores nascidos em fevereiro já podem sacar o abono salarial. No entanto, os demais grupos irão precisar aguardar um período maior de tempo.

Confira os detalhes a seguir.

PIS 2024

De fevereiro a março, o PIS Pasep foi repassado a grupos individuais. Por exemplo, os nascidos em janeiro tiveram acesso ao valor em fevereiro, e os nascidos em fevereiro, no mês de março.

A partir de abril, o pagamento do PIS 2024 será realizado para dois grupos. No mês em questão, nascidos em março e abril podem sacar o PIS a partir do dia 15.

TABELA PIS PASEP 2024

O valor do PIS 2024 é definido com base no valor do salário mínimo atual (R$ 1.412) e de acordo com a quantidade de meses trabalhados no ano-base.

Vale ressaltar que o PIS Pasep 2024 será pago a quem esteve na ativa em 2022, por pelo menos 30 dias, com carteira assinada e recebendo até 2 salários mínimos.

R$ 118,00 - 1 mês;



R$ 235,00 - 2 meses;



R$ 353,00 - 3 meses;



R$ 471,00 - 4 meses;



R$ 588,00- 5 meses;



R$ 706,00 - 6 meses;



R$ 824,00 - 7 meses;



R$ 941,00 - 8 meses;



R$ 1.059,00 - 9 meses;



R$ 1.177,00 - 10 meses;



R$ 1.294,00 - 11 meses;



R$ 1.412,00 - 12 meses.

CALENDÁRIO DO PIS 2024 ATUALIZADO

Confira o Calendário do PIS 2024:

Nascidos em janeiro – 15 de fevereiro



Nascidos em fevereiro – 15 de março



Nascidos em março – 15 de abril



Nascidos em abril – 15 de abril



Nascidos em maio – 15 de maio



Nascidos em junho – 15 de maio



Nascidos em julho – 17 de junho



Nascidos em agosto – 17 de junho



Nascidos em setembro – 15 de julho



Nascidos em outubro – 15 de julho



Nascidos em novembro – 15 de agosto



Nascidos em dezembro – 15 de agosto

CONSULTA PIS 2024

A consulta do abono salarial PIS Pasep 2024 pode ser feita através do aplicativo Carteira de Trabalho Digital.

Outras opções são o site do Gov.br e o telefone 158 - do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).