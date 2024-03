Calendário PIS 2024: nascidos em março terão parcela antecipada? Consulte as datas oficiais do PIS PASEP Ano-Base 2022

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com um atraso significativo em seu calendário, o pagamento do abono salarial PIS/PASEP 2024 teve início no dia 15 de fevereiro. Neste momento, a distribuição do abono salarial se encontra no segundo lote, e os nascidos em janeiro e fevereiro já podem sacar o abono.

Neste ano de 2024, a forma de pagamento do PIS e do PASEP mudou. Em 2023, o abono era entregue para os nascidos em fevereiro e março no mesmo dia. Porém, agora, quem nasceu no terceiro mês do ano só deverá receber o abono em abril, e não há nenhuma previsão de antecipação.

A seguir, confira mais informações sobre o PIS/PASEP ano-base 2022.

Calendário PIS/PASEP 2024

Com as datas já definidas, os abonos salariais PIS e PASEP são distribuídos através do mês de aniversário do contribuinte.

Confira o calendário oficial do PIS abaixo:

PIS/Pasep 2024: confira as próximas datas do PIS 2024 e como sacar o benefício - Governo Federal

Quem pode receber o PIS e o PASEP?

Recebem o abono salarial os trabalhadores que:

Recebem até dois salários mínimos mensais;



Trabalham com carteira assinada por pelo menos um mês durante o ano-base de 2022;



Estão cadastrados por pelo menos cinco anos no PIS ou no PASEP, com seus dados atualizados na RAIS.

Tabela PIS/PASEP 2024

Quantidade de meses trabalhados no ano-base Valor a receber 1 mês trabalhado R$ 117,66; 2 meses trabalhados R$ 235,32; 3 meses trabalhados R$ 352,98; 4 meses trabalhados R$ 470,64; 5 meses trabalhados R$ 588,30; 6 meses trabalhados R$ 705,96; 7 meses trabalhados R$ 823,62; 8 meses trabalhados R$ 941,28; 9 meses trabalhados R$ 1.058,94; 10 meses trabalhados R$1.176,60; 11 meses trabalhados R$ 1.294,26; 12 meses trabalhados R$ 1.412,00.

PASEP 1988: QUEM TEM DIREITO E COMO CONSULTAR?