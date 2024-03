Consulta benefício INSS pelo CPF: Confira 3 formas de descobrir o número do benefício

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Aqueles que são beneficiários da Previdência Social, seja por aposentadoria, pensão ou outro tipo de auxílio, possuem um número de identificação conhecido como o número do segurado. Este código é enviado aos beneficiários por correio assim que o benefício é aprovado pelo INSS.

No entanto, se porventura a carta não for recebida ou extraviada, é possível realizar a consulta do benefício do INSS utilizando o CPF.

Cada beneficiário é designado com um número único, o que garante a segurança e a privacidade das informações dos trabalhadores.

Esse número é essencial para acessar uma variedade de informações, incluindo a data de pagamento do benefício.

Atualmente, existem até mesmo alternativas para agendar consultas médicas sem a necessidade desse código.

Saiba como descobrir o número do benefício do INSS:



Em alguns casos, o número do INSS pode ser idêntico ao número do PIS/PASEP de muitos trabalhadores. Assim, é possível tentar utilizar o número do PIS para acessar as informações ou agendar consultas.

Esse número geralmente está disponível na carteira de trabalho do indivíduo ou pode ser consultado online. No entanto, existem três métodos diferentes para realizar a consulta do benefício do INSS.



Pelo site "Meu INSS"



Acesse o “Meu INSS”.

Clique em “Fazer Login”.

Vá em “Cadastre-se”.

Informe seu CPF e senha. Pronto!

Pelo telefone para contato 135



Ligue para o número 135.

Informe o CPF.

Confirme algumas informações que são feitas por medida de segurança.

Feitas as confirmações, o atendente informará o número do seu benefício e outras informações que precise saber

Pelo aplicativo "Meu INSS"



Baixe o aplicativo “Meu INSS” disponível para Android e iOS.

Clique em “Entrar com gov.br”.

Informe seu CPF e senha para fazer login (caso não tenha cadastro será necessário realizar).

Autorize o uso de dados pessoais.?

Para acessar os serviços disponíveis, basta clicar no ícone do menu localizado no canto superior esquerdo da tela.

Esse ícone é representado por três linhas horizontais. Ao clicar nele, será exibida uma lista de opções e serviços disponíveis para acesso.

COMO FAÇO PARA EVITAR GOLPES?

Os segurados do INSS estão frequentemente sendo alvo de fraudes. De acordo com informações do Instituto, um dos golpes mais recorrentes envolve criminosos se fazendo passar por membros do Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) e solicitando transferências de dinheiro para liberar supostos valores de benefícios atrasados.

Para evitar cair nesse tipo de armadilha, o INSS enfatiza que não há nenhum outro site ou número de telefone para contato além do Meu INSS e do número 135 para fornecer informações sobre o benefício.

Além disso, como medida preventiva, a Previdência aconselha os segurados a tomarem algumas precauções, tais como:

Não fornecer dados pessoais;

Não utilizar intermediários para entrar em contato com a Previdência;

Não depositar qualquer quantia para ter direito a algum benefício previdenciário.?

Se o beneficiário se tornar vítima de um golpe, é crucial que ele registre um boletim de ocorrência na delegacia da Polícia Civil ou entre em contato com a Ouvidoria do INSS.

