Criança autista tem direito à aposentadoria? Saiba quais são as regras para concessão do benefício

Veja as regras para concessão de aposentadoria pelo INSS

A questão dos direitos previdenciários para pessoas autistas está se tornando cada vez mais preocupante, considerando a importância de assegurar proteção social e suporte financeiro adequado para indivíduos com essa condição.

O que é autismo (TEA)?

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição neurológica que influencia o desenvolvimento e o comportamento, apresentando uma ampla variedade de manifestações em termos de formas e intensidades, as quais variam de indivíduo para indivíduo.

Autismo aposenta?

Muitas pessoas com autismo enfrentam desafios significativos em sua vida cotidiana, o que pode afetar sua capacidade de integração no mercado de trabalho e de contribuição previdenciária.

No contexto brasileiro, pessoas com autismo têm direito aos benefícios previdenciários oferecidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), desde que atendam aos requisitos estabelecidos pela legislação previdenciária.

Isso implica que, da mesma forma que qualquer outro cidadão, uma pessoa com autismo pode ter direito à aposentadoria, desde que preencha os critérios de idade, tempo de contribuição ou outras condições estabelecidas para cada modalidade de aposentadoria.

Criança autista tem direito à aposentadoria?

Crianças autistas podem ter direito a outros tipos de benefícios previdenciários ou assistenciais, como o Benefício de Prestação Continuada (BPC), desde que preencham os requisitos estabelecidos pela legislação.

O BPC é um benefício pago pelo INSS a pessoas com deficiência e idosos de baixa renda que não possuem condições de se sustentarem ou de serem sustentados pela família.

Para ter direito ao BPC, é necessário comprovar a deficiência e a situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Tipos de aposentadoria

Dentre as modalidades de aposentadoria previstas pelo INSS, destacam-se a aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, por invalidez e a aposentadoria especial.

Cada uma dessas modalidades possui critérios específicos para a concessão do benefício, sendo necessário avaliar individualmente a situação de cada pessoa com autismo para determinar qual modalidade de aposentadoria é mais adequada.

Por exemplo, no caso da aposentadoria por invalidez, é possível que pessoas com autismo que apresentem limitações severas e permanentes que impeçam o exercício de atividades laborais possam ter direito a esse benefício.

No entanto, é importante ressaltar que a concessão da aposentadoria por invalidez depende de uma avaliação médica realizada pelo próprio INSS, que irá verificar se o segurado está incapacitado de forma total e permanente para o trabalho.

Em resumo, sim, pessoas autistas têm direito à aposentadoria, desde que atendam aos critérios estabelecidos pela legislação previdenciária.

Com informações do site Marden e Fraga Advogados