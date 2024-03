Em busca da reeleição, prefeito de Gravatá abandona o PSB e filia-se ao Avante

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O partido disse que a filiação do prefeito de Gravatá, Padre Joselito, representa uma importante conquista para o Avante, que possui metas bem definidas para as eleições de outubro. Uma delas é o fortalecimento da sigla na região do Agreste pernambucano.

“É uma honra e motivo de felicidade contar com a competência do Padre Joselito, cuja gestão exitosa já entrou para a história de Gravatá. Ele receberá o nosso apoio incondicional e toda a estrutura necessária para obter sucesso no seu projeto de reeleição. Hoje, os gravataenses se orgulham do lugar em que vivem. A cidade avançou nos últimos três anos, e o povo quer a continuidade do trabalho. Vamos arregaçar as mangas e pegar no serviço ao lado de um dos melhores prefeitos do estado”, disse o presidente estadual do Avante, Sebastião Oliveira.

Declarando-se totalmente ambientado na nova casa, Padre Joselito comentou a decisão.

“O Avante é um partido sólido, moderno e que sabe onde quer chegar. Estamos totalmente alinhados. Ser uma das 13 legendas que atingiram a cláusula de barreira sinaliza a sua importância no cenário político nacional. Em Pernambuco, o trabalho exercido pelo presidente Sebastião Oliveira, que sempre me acolheu muito bem, destaca-se. A nossa parceria já rendeu inúmeros frutos importantes para Gravatá, e está cada vez mais fortalecida”.

Ele chega acompanhado do vereador Cabritinha.