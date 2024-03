Genial/Quaest: Mercado piora avaliação do governo Lula

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A primeira rodada de 2024 da pesquisa "O que pensa o mercado financeiro", da Genial/Quaest, mostra aumento da reprovação ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva – de 52% para 64% em relação a novembro, quando foi realizada a última pesquisa de 2023 – e melhoria na aprovação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O ministro tinha 43% de aprovação em novembro e agora tem 50%. Para 51% dos executivos de bancos e financeiras entrevistados, Haddad está mais forte.

A simpatia do mercado pelo ministro reflete-se nas expectativas sobre a economia. Apesar de a maioria (71%) avaliar que a política econômica está no rumo errado, a expectativa de piora na economia recuou de 55% para 32%, enquanto para 47%, a situação permanecerá como está.

As projeções para o Produto Interno Bruto (PIB) mostram que 32% esperam que em 2024 o resultado fique acima do índice de 1,78% projetado pela pesquisa Focus, do Banco Central. Apenas 10% apostam em um PIB menor. O cenário de inflação também tem viés positivo. 46% esperam redução e 36% estabilidade.

Sobre o Copom desta semana, 73% dos entrevistados esperam a manutenção da tendência de mais dois cortes de juros e apenas 20% acreditam que a taxa terminal será igual ou superior a 9,75%. Na média, os entrevistados projetam uma taxa de 9,26% até o final do ano. Perguntados sobre quem preferiam como sucessor de Roberto Campos Neto, a maioria citou os atuais diretores Paulo Picchetti (26%) e Gabriel Galípolo (21%).

O cenário pode ser afetado pelo que o mercado considera o maior risco do governo Lula: o intervencionismo na economia, apontado por 50% dos entrevistados. Em segundo lugar, vem o estouro da meta fiscal (23%), e a perda de popularidade do presidente (19%). A avaliação do intervencionismo como um risco relevante pode ser explicada pela opinião sobre fatos recentes envolvendo a Petrobras e a Vale.

A decisão da Petrobras de não pagar dividendos extraordinários aos investidores foi uma decisão errada para 97% dos entrevistados, e terá reflexo negativo na Bolsa de Valores para 85%. No entanto, o mercado espera que a decisão seja revertida: 52% acreditam que a distribuição será feita ainda este ano, contra 29% que esperam a transformação desses recursos em investimentos. 89% avaliam que uma possível interferência do governo na escolha do futuro CEO da Vale poderia afetar os investimentos estrangeiros no Brasil. 57% disseram que as declarações de Lula sobre vale e Petrobras os fizeram mudar sua carteira de investimentos.

Eleição presidencial de 2026

A pesquisa dedicou um bloco de perguntas à expectativa sobre a corrida presidencial e constatou que 86% esperam que Lula seja candidato. Nessa hipótese, ele será o favorito para vencer, na opinião de 53%. O futuro do ex-presidente Jair Bolsonaro é um fator importante nessa avaliação. Se ele for preso, hipótese considerada provável por 47%, o governo Lula será beneficiado; caso contrário, como esperam 53%, a oposição terá vantagem.

A pesquisa Genial/Quaest

Foram realizadas 101 entrevistas com gestores, economistas, analistas e tomadores de decisão das maiores casas de investimento do Rio de Janeiro e de São Paulo, entre os dias 14 e 19 de março. As entrevistas foram feitas on-line, através da aplicação de questionários estruturados.