Governo de Pernambuco contrata consultoria do Hospital Albert Einstein por R$ 23 milhões para salvar hospitais do estado

Consultoria tem objetivo de implantar melhorias em seis hospitais de alta complexidade do estado; contratação foi feita com inexigibilidade de licitação

O governo de Pernambuco contratou uma consultoria do Hospital Albert Einstein para avaliar melhorias na gestão de seis hospitais de alta complexidade administrados pela Secretaria Estadual de Saúde.

A contratação ocorreu por meio de inexigibilidade de licitação e custará aos cofres públicos o valor de R$ 23.207.720,00 (vinte e três milhões, duzentos e sete mil setecentos e vinte reais), com duração de 24 meses.



O termo foi publicado no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (20), assinado pela secretária estadual de Saúde, Zilda Cavalcanti.

De acordo com o texto, o hospital prestará "assessoria na implantação de ações de melhoria de processos assistenciais e de gestão, com proposição e assessoramento na implantação de modelo de gestão logística e de suprimentos a fim de promover qualidade e segurança dos serviços de saúde ofertados aos usuários do SUS no Estado".

A consultoria será realizada nos hospitais da Restauração, Agamenon Magalhães, Barão de Lucena, Getúlio Vargas e Otávio de Freitas, no Recife, e no Hospital Regional do Agreste, em Caruaru.

Segundo o governo estadual, a contratação foi resultado de uma análise sobre a necessidade de melhorias na rede estadual de saúde para permitir atendimentos mais qualificados. Essa avaliação foi feita com a participação da SES, da Secretaria de Administração e da Procuradoria Geral do Estado.

"A Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein é um serviço de referência em gestão hospitalar no Brasil, já atuante em alguns estados e municípios brasileiros em parceria com a administração pública. Por isso, podemos garantir o avanço na governança dos equipamentos estaduais”, apontou a governadora Raquel Lyra.

O governo também diz que escolheu o Albert Einstein devido ao alto nível de complexidade das intervenções necessárias, e afirmou que a entidade é "detentora de conhecimento em gestão e operacionalização das ações e serviços de saúde com corpo técnico formado por profissionais qualificados e experientes".

"A consultoria terá como foco problemas históricos, que são a superlotação e o desabastecimento. Então, que a gente consiga, a partir da experiência e da capacidade reconhecida do Einstein nessa área de gestão hospitalar, realmente melhorar a governança dos hospitais, que se traduz em melhoria da assistência à população”, disse a secretária de Saúde, Zilda Cavalcanti.