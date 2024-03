Ministro de Lula promete negociação para regulamentar direitos de motociclistas de app

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, afirmou que o Governo Federal pretende apresentar projeto que inclua os motociclistas dentro da regulamentação do trabalho por aplicativo.

A declaração foi dada nesta quarta-feira (20) durante o programa Bom Dia Ministro, dias após o governo Lula apresentar proposta para regulamentar o trabalho de motoristas de apps como Uber e 99.



Segundo o ministro, a gestão federal planeja retomar a mesa de negociação e, em seguida, divulgar projeto que abrace os profissionais que trabalham em plataformas que utilizam moto, como iFood, por exemplo.

"Não foi o governo quem fez o projeto de lei. O projeto de lei é um resultado de uma mesa tripartite onde o governo coordenou, mas quem de fato negociou foram os trabalhadores e os empregadores", disse o ministro.

"Se o governo fizesse o projeto que achasse o mais perfeito, mas não houvesse diálogo com os trabalhadores e empregadores, seguramente haveria oposição deles no decorrer da tramitação desse projeto no Congresso Nacional e, portanto, dificuldade de aprovação", acrescentou.

O ministro explica que as empresas de entrega de mercadorias concordaram com os conceitos da proposta, mas não aprovaram a valoração: "as plataformas de entrega acabaram praticamente rompendo esse processo de negociação. Então, não é culpa do governo, da bancada de trabalhadores. Responsabilizo integralmente as empresas de plataforma de entregas, elas precisam voltar à mesa”.

“Estabelecemos como um padrão mínimo aceitável do ponto de vista da sustentabilidade do sistema previdenciário brasileiro e também da proteção e remuneração ao trabalho. E é isso que está em discussão em relação a entregas”, completou.

“O projeto de lei, portanto, abarca e dá cobertura tão somente para transporte de pessoas em veículos quatro rodas. Espero que o Congresso tenha – e tenho certeza de que terá – a sensibilidade para avaliar a escuta das lideranças que participaram da mesa, trabalhadores e empregadores, para aprovar o projeto. Na sequência, temos que transitar no Congresso Nacional um projeto de proteção aos trabalhadores e motociclistas, todo o segmento de entrega", seguiu o ministro.

“Vamos sim iniciar uma nova rodada de conversa com as empresas, vamos chamar, vamos fraquear essa possibilidade. Para ver se é tão real quanto eles têm falado que topam negociar”, concluiu o ministro.

iFood se pronunciou

Ainda no início do mês, o iFood se pronunciou após o presidente Lula enviar para o Congresso Nacional o projeto de lei que regulamenta o trabalho de motoristas de aplicativo, como Uber e 99, e cria regras trabalhistas para a categoria.

Embora tenha elogiado o projeto, o iFood fez uma dura crítica ao ponto que trata do regime previdenciário proposto para os trabalhadores. A empresa diz que o regime geral de Previdência Social ignora a realidade do setor de entrega.

"90% dos entregadores que trabalham com o iFood possuem, em média, menos de 90 horas trabalhadas por mês e utilizam a plataforma para complementar renda", diz a nota.

"Se tributados, esses trabalhadores não atingirão o piso de contribuição necessário para inclusão na Previdência Social. Apenas 7% dos entregadores terão direito a seguros e Previdência, evidenciando o fracasso da proposta. Ou seja, 100% dos entregadores contribuiriam, mas uma parcela pequena teria os benefícios da Previdência", completa.

A empresa também diz que durante as negociações do grupo de trabalho com o Ministério do Trabalho, foi estipulado que os entregadores de moto pagariam pelo menos 2,5 vezes mais impostos que os motoristas, o que desagradou a categoria.

Com informações da Agência Brasil