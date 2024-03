Novo calendário do Bolsa Família 2024 atualizado: Confira as datas de pagamento para abril

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Saiba se recebe R$ 600 ou R$ 900 no Bolsa Família abril 2024

Garantir acesso rápido e preciso às informações do Bolsa Família é essencial para beneficiários em todo o Brasil.

O novo calendário do Bolsa Família 2024 foi recentemente atualizado, apresentando as datas de pagamento para o mês de abril.

Bolsa Família 2024 abril

O Bolsa Família 2024 vai começar os pagamentos de abril aos contemplados, com o valor de R$ 600 e aumento, sem antecipação.



Uma mudança já começou no programa, onde valores foram acrescentados de acordo com a composição familiar.

Sendo assim, muitos cadastrados buscam saber qual o valor do Bolsa Família em abril e se já recebem valor maior no próximo mês.

O Bolsa Família abril 2024 antecipado não foi anunciado, e os pagamentos começarão exatamente como no mês de março, a partir da segunda quinzena.

Saiba nesta matéria quem tem direito ao Bolsa Família 2024, qual o valor do Bolsa Família 2024 e a data do Bolsa Família 2024 em abril.



Quem recebe Bolsa Família em 2024?



De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social, pasta responsável pelo Bolsa Família, o programa social é direito das famílias que se enquadram nas seguintes regras:

em situação de pobreza , com renda familiar per capita (por pessoa) mensal entre R$ 105,01 e R$ 218,00 (duzentos e dezoito reais);



, com renda familiar per capita (por pessoa) mensal entre R$ 105,01 e R$ 218,00 (duzentos e dezoito reais); em situação de extrema pobreza , com renda familiar per capita mensal igual ou inferior a R$ 105,00 (cento e cinco reais);

, com renda familiar per capita mensal igual ou inferior a R$ 105,00 (cento e cinco reais); Famílias em situação de pobreza deve ter grávidas , pessoas com menos de 21 anos, mães que estão amamentando;



, pessoas com menos de 21 anos, mães que estão amamentando; Se não está no CadÚnico, é preciso buscar um CRAS da região para registro, sem garantia de receber.

Aumento no Bolsa Família



O aumento no Bolsa Família já aconteceu desde o ano anterior por meio de novas regras que entraram em vigor para o programa social, saiba quais:



Pagamento dos benefícios adicionais do Bolsa Família 2023. - Jornal do Commercio.

Calendário do Bolsa Família abril de 2024



O calendário do Bolsa Família de abril 2024 não será antecipado e vai iniciar os pagamentos a partir do dia 17, e seguirá até dia 30.

Os beneficiários vão receber o valor de R$ 600 e os adicionais citados acima.

Confira a seguir a tabela completa do Bolsa Família 2024 abril:

NIS final 1: 17 de abril;



NIS final 2: 18 de abril;



NIS final 3: 19 de abril;



NIS final 4: 22 de abril;



NIS final 5: 23 de abril;



NIS final 6: 24 de abril;



NIS final 7: 25 de abril;



NIS final 8: 26 de abril;



NIS final 9: 29 de abril;



NIS final 0: 30 de abril.

Valor do Bolsa Família em abril



O Bolsa Família terá o valor base de R$ 600 em abril, juntamente com os adicionais do programa, o Auxílio-Gás que é pago a cada dois meses, volta a ser pago no mês seguinte.

