Pasep 1988: entenda por que ainda não saiu o Pasep 1988 e saiba quem tem direito

O pagamento do Pasep 1988 ainda é muito esperado por diversos servidores federais, públicos e municipais. Porém, eles estão enfrentando dificuldades para receber o valores devidos.

Em setembro de 2023, uma decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou a restituição dos valores devido a falhas administrativas por parte do Banco do Brasil, responsável pela administração do fundo, de acordo com informações divulgadas pelo blog de Jamildo, do JC.

Embora alguns pagamentos já tenham sido efetuados para diversos servidores, muitos beneficiários relatam que o Banco do Brasil tem criado obstáculos significativos ao fornecer a documentação necessária relacionada às contas individuais do programa.

Esses documentos são essenciais para que os servidores possam buscar o pagamento por meio de ação judicial.

PRAZO

O advogado Jorge Santiago, do escritório Montezuma & Santiago, com sede em Pernambuco e responsável pela tese que levou à decisão do STJ, afirma que, em alguns casos, o prazo para a obtenção desses documentos pode chegar a seis meses.

Ele ressalta ainda que essa espera prolongada tem causado grande frustração e angústia entre os servidores.

“O judiciário, em especial alguns juízes de primeiro grau, ao invés de facilitar e exigir que o Banco do Brasil apresente provas de que não cometeu ilícitos, tem dificultado ainda mais a vida dos servidores. Exigências de documentos que remontam a até 40 anos e recusa na instrução processual são apenas alguns dos exemplos dessa dificuldade enfrentada pelos servidores”, relata o especialista.

O advogado diz também que há relatos de situações em que juízes se negam até mesmo a realizar perícias judiciais e decidem os casos de forma desfavorável aos servidores, provocando revolta e indignação.

“No Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), esse cenário é bastante evidente. No entanto, o segundo grau vem reformando diversas decisões de primeiro grau, dando ganho de causa aos servidores e até mesmo anulando sentenças que se recusam a instruir as causas, determinando o retorno dos autos para realização de perícia técnica e a instrução do processo com os documentos que o banco se nega a apresentar”, afirmou o advogado.

DIREITOS

Ele enfatiza a importância de os servidores estarem vigilantes e procurarem orientação jurídica especializada para assegurar a proteção de seus direitos.

"É crucial que o Poder Judiciário atue da forma o mais isenta possível, de modo a se aprofundar nos processos, julgando de acordo com o que é certo, resguardando direitos e fazendo justiça, se for o caso”, destacou Jorge.

TENHO DIREITO AO PASEP 1988?

O cidadão precisa dirigir-se a uma agência do BB para solicitar os extratos completos da conta;



Em seguida, os documentos devem ser compartilhados com algum advogado especialista em Pasep, para a realização dos cálculos.

COMO PEDIR O PASEP 1988?

Procurar uma agência do Banco do Brasil e solicitar os extratos completos da conta Pasep do trabalhador;



Com os extratos em mãos, procurar um advogado especialista em Pasep;



Aguardar que o advogado realize os cálculos dos valores a receber;



Ingressar, junto ao advogado, com medida judicial para solicitar o pagamento.

"Por envolverem valores que remontam 30 anos ou mais, não se tratam de cálculos simples. No entanto, além de um robusto direito, percebe-se a ocorrência de irregularidade praticamente generalizada, já que poucos servidores que ingressaram no serviço público antes de 1988 escaparam de terem seus benefícios diminuídos", disse o advogado Jorge Santiago.