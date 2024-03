Pesquisa mostra Raquel Lyra no top 10 de lideranças políticas do Brasil

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A governadora Raquel Lyra (PSDB) aparece no top 10 das lideranças políticas com imagem positiva no Brasil.

O levantamento traz um ranking com a avaliação política dos presidentes da América do Sul e de políticos dos países que compõem a região, tendo sido divulgado pela CB Consultoria, uma das principais empresas de pesquisa e consultoria da Argentina.

A instituição é apontada como a que chegou mais próximo do resultado da eleição que consagrou Javier Milei como novo presidente argentino.

Além de estar no top 10 do ranking, Raquel Lyra é a primeira colocada quando se leva em consideração apenas os gestores dos estados do Nordeste listados na pesquisa. Ela fica à frente de Jerônimo Rodrigues, governador da Bahia, e de Elmano de Freitas, gestor do Ceará.

Os dois gestores nordestinos, ambos do Partido dos Trabalhadores, aparecem com aprovação menor do que a da governadora. O último colocado da lista é Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, filiado ao PL.

Em primeiro lugar, no topo do ranking do Brasil, está o presidente Luis Inácio Lula da Silva. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do mesmo partido de Raquel Lyra, aparece na quarta colocação.

"Após um ano de arrumação da casa, com adequações na estrutura, corte de gastos e reavaliações de projetos prioritários para o Estado, os resultados apontam para uma reação, que estaria relacionada a algumas entregas que já chegaram à população, como a redução do IPVA e a criação do bilhete único", avaliam os aliados locais.

Em entrevistas no final de 2023, a governadora repetiu que em 2024 o governo vai trabalhar com o “pé no acelerador”.

Raquel Lyra se tornou a primeira governadora mulher de Pernambuco, sendo eleita, em 2022, em uma chapa com outra mulher, a vice-governadora Priscila Krause (Cidadania). Em nenhum outro estado da federação, existe um estado governador por duas mulheres.