PIS 2024: R$ 1.412 da terceira parcela do PIS antecipado? Entenda

Com o início dos pagamentos do Pis/Pasep referente ao Ano-Base 2022, muitos beneficiários foram surpreendidos com uma mudança significativa nas datas de recebimento para os meses de fevereiro e março.

No ano anterior, a primeira parcela era disponibilizada para os nascidos em janeiro e fevereiro. Contudo, neste ano de 2024, os beneficiários nascidos no segundo mês do ano só tiveram acesso às suas parcelas no dia 15 de março.

Agora, para aqueles nascidos em março, o saque do abono salarial só será possível no mês de abril. Assim, não há previsão de antecipação para os beneficiários neste momento.

Nesta matéria, você confere mais informações sobre o Pis/Pasep 2024.

Quem tem direito ao Pis/Pasep 2024

Profissionais cadastrados no programa PIS/Pasep ou no CNIS há pelo menos cinco anos;



Que trabalhou para empregadores que contribuem para o PIS ou para o Pasep;



Recebeu até 2 salários-mínimos médios de remuneração mensal no período trabalhado;

Exerceu atividade remunerada durante pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, em 2022;



Teve os dados informados pelo empregador (pessoa jurídica ou governo) corretamente na Relação Anual de Informações Sociais (Rais) ou no eSocial do ano-base considerado para apuração (2022).

Tabela Pis 2024



1 mês - R$ 118,00;



2 meses - R$ 235,00;



3 meses - R$ 353,00;



4 meses - R$ 471,00;



5 meses - R$ 588,00;



6 meses - R$ 706,00;



7 meses - R$ 824,00;



8 meses - R$ 941,00;



9 meses - R$ 1.059,00;

10 meses - R$ 1.177,00;



11 meses - R$ 1.294,00;



12 meses - R$ 1.412,00.

Calendário do Pis 2024

Nascidos em janeiro – 15 de fevereiro



Nascidos em fevereiro – 15 de março



Nascidos em março – 15 de abril



Nascidos em abril – 15 de abril



Nascidos em maio – 15 de maio



Nascidos em junho – 15 de maio



Nascidos em julho – 17 de junho



Nascidos em agosto – 17 de junho



Nascidos em setembro – 15 de julho



Nascidos em outubro – 15 de julho



Nascidos em novembro – 15 de agosto



Nascidos em dezembro – 15 de agosto

Consulta Pis/Pasep

Para consultar o Pis, você pode seguir as seguintes etapas: