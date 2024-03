Quem são as apostas dos liberais na eleição deste ano em Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O movimento liberal em Pernambuco começa a se movimentar pensando nas eleições de 2024. Os liberais pernambucanos que integram grupos como o Students For Liberty Brasil, a União Juventude e Liberdade (UJL), o Clube Frei Caneca e o movimento Livres, tiveram candidaturas na corrida pela ALEPE, Governo do Estado e a Câmara Federal no pleito de 2022.

Associada ao Livres, Priscila Krause, foi a grande vitória do movimento liberal. Daniel Coelho e George Bastos buscaram uma vaga na câmara federal, mas não obtiveram êxito.

Apesar disso, o movimento avalia que os resultados foram expressivos, tendo Daniel ampliado o número de votos e George Bastos sendo o candidato do partido NOVO mais votado em toda a região Nordeste do Brasil. Na disputa pela ALEPE, outra grande atuação foi a do Professor Thiago do Uber (CIDADANIA) que obteve 8.976 votos. Ambos devem buscar uma vaga na Câmara do Recife.

Dessa vez, a movimentação dos liberais será interiorizada. Em Caruaru, Jeferson Tepo que é coordenador estadual do Livres, deve buscar uma vaga no legislativo. Além da coordenação estadual do Livres, Tepo é empresário, formado no RenovaBR Cidades 2019 e aluno da Turma 2024, graduando em Gestão Pública e coordenador do Caruaru Livre, grupo de estudos da cidade, que realiza o maior chopp sem imposto do Brasil.

“Sempre trabalhei nos bastidores de campanhas, desde 2016, por gostar de política e vivenciar diversos problemas em que o poder público poderia solucionar, agora decidi sair da zona de conforto de apenas criticar os erros, a ideia agora é passar a propor soluções, para isso me preparei para esse desafio e sou pré-candidato a vereador de Caruaru e pretendo colocar as ideias liberais em pauta nessa cidade, que tem a característica empreendedora” afirma Jeferson Tepo.

George Bastos, do Novo - divulgação

Tendo conquistado 6740 votos com uma das campanhas mais baratas de Pernambuco, George Bastos (NOVO) se coloca como pré-candidato a vereador da cidade do Recife. Apesar da pouca idade, ele destaca que tem currículo com experiências profissionais na defesa por um Brasil mais liberal.

George tem 24 anos, é estudante de economia na UFPE e Direito na UNICAP, trabalhou pela educação na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo com o ex-deputado estadual, Daniel José. É idealizador e fundador da União Juventude Liberdade, um dos maiores movimentos liberais do Brasil, além de ser líder do Livres e atualmente trabalhar na organização americana o Students For Liberty, um dos maiores Think Thanks liberais do mundo.

Professor Thiago é presidente da AMAPE - Associação dos Motoristas e Motofretistas por Aplicativos de Pernambuco, diretor de políticas públicas da FEMBRAPP, líder Livres com mais ações no Brasil em 2022 e aluno formado no RenovaBR Cidades e Legislativo.

Entre as ações que chama para si, durante a pandemia, apresenta-se como tendo liderado uma ação de ativismo digital, que barrou licitação de quase R$ 1 milhão, para compra de iPhones, pelos vereadores do Recife. Também entrou na justiça para impedir a compra de canetas de luxo, blocos de nota e mochilas de couro, por estes mesmos parlamentares.

Defendendo a liberdade, junto com o movimento Livres, entrou com ação judicial contra a prefeitura de Petrolina, buscando uma regulamentação justa para motoristas e usuários do serviço de transporte por aplicativos. Em 2022, disputou a eleição para deputado estadual e teve quase 9 mil votos, sendo o candidato do Cidadania, com mais votos na Região Metropolitana do Recife.