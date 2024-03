Rede Giraffas celebra crescimento em Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A rede de restaurantes Giraffas, a maior franquia de alimentação completa do Brasil, registrou crescimento de 13% no faturamento no primeiro bimestre de 2024, em comparação com o mesmo período de 2023.

Em Pernambuco, estado que recebeu duas novas lojas no ano passado, o crescimento foi de 34,5% em relação ao ano anterior, superando significativamente a média de vendas estadual do resto do país.

Atualmente, Pernambuco tem 10 unidades do Giraffas, distribuídas no Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Paulista, Caruaru e Petrolina.

O fundador e CEO do grupo, o pernambucano Carlos Guerra, diz que o estado se destaca como ponto alto para a rede, afirmando que o resultado alcançado pelas unidades pernambucanas foi exemplar.

"Esse sucesso reflete a expansão da rede Giraffas para além de São Paulo e Distrito Federal, berço da marca”, disse Carlos Guerra.

Fundada em Brasília no ano de 1981, a rede Giraffas bateu faturamento recorde de cerca de R$ 930 milhões em 2023, somando cerca de 10 mil empregados no país.

A expectativa da empresa é inaugurar 30 novas lojas neste ano de 2024.