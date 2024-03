Tabela PIS PASEP 2024: mudanças na forma de pagamento para próximos grupos; consulte o Calendário PIS PASEP Ano-Base 2022

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Neste ano de 2024, o pagamento do abono salarial PIS-PASEP passou por algumas alterações na sua forma de pagamento. As parcelas desses dois abonos serão liberadas com algumas mudanças.

A primeira delas, inclusive, já foi posta em vigor. No ano passado, os nascidos no mês de fevereiro recebiam na mesma época de quem nasceu em janeiro; neste ano, o depósito foi feito no mês de março.

Já quem nasceu em março só vai ter acesso às parcelas no mês de abril. Além disso, também há novidades na forma de distribuição do PASEP. Neste ano, os beneficiários do setor público também recebem as suas parcelas através do mês de nascimento.

Com as mudanças já reveladas, confira as datas de pagamento do PIS e PASEP.

Calendário PIS-PASEP Ano-Base 2022

Com as datas já definidas, o calendário PIS-PASEP 2024 ficou assim:

Saque PIS e PASEP 2024

Os trabalhadores podem sacar o PIS 2024 através de diversas formas:

Caixas eletrônicos.

Casas Lotéricas.

Correspondentes CAIXA Aqui - utilizando o Cartão Social e a senha.

Agência da CAIXA, apresentando um documento oficial de identificação.

PIS/Pasep: O que é? Quem tem direito? Como consultar? Quando será pago? Tem calendário?

Tabela PIS-PASEP Ano-Base 2022



1 mês trabalhado - R$ 117,67;



2 meses trabalhados - R$ 235,33;



3 meses trabalhados - R$ 353,00;



4 meses trabalhados - R$ 470,65;



5 meses trabalhados - R$ 588,32;



6 meses trabalhados - R$ 706,00;



7 meses trabalhados - R$ 823,66;



8 meses trabalhados - R$ 941,33;



9 meses trabalhados - R$ 1.059,00;



10 meses trabalhados - R$ 1.176,68;



11 meses trabalhados - R$ 1.294,34;



12 meses trabalhados - R$ 1.412,00.

Quem pode receber o PIS ou PASEP 2024?



Para receber tanto o PIS como o PASEP, o beneficiário precisa: